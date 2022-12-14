"Виводили на розстріл": окупанти в Херсоні влаштували катувальні камери для дітей, — омбудсмен

За словами Дмитра Лубінця, подібні камери для дітей він бачив і в Балаклії Харківської області.

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У деокупованому Херсоні українські військові та поліцейські натрапили на камери для тортур, в яких російські військові утримували дітей. Про це повідомив уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець у доповіді про дотримання прав постраждалих унаслідок російської агресії проти України.

Зокрема, Лубінець повідомив, що катувальні камери були виявлені в Балаклії (Харківська область) та деокупованому Херсоні.

"Я думав дно пробити не можна після Бучі, Ірпеня. Але я в Балаклії побачив дві катівні. Один хлопчик там був 90 днів, його виводили на розстріл", — сказав уповноважений ВР з прав людини.

Він також повідомив, що українські військові виявили десять катувалень у звільненому від окупантів Херсоні. В одній з камер російські військові тримали дітей.

За словами Лубінця, маленьким українцям давали воду через день, не годували та розповідали, що батьки від них відмовилися.

Загалом у Херсонській області російські військові вбили щонайменше 200 осіб (їх тіла вже виявили). За попереднім підрахунком 154 особи зазнали сексуального насильства. Крім того, понад 30 експолонених окупантів поскаржилися на те, що їх катували із застосуванням електрики.

Нагадаємо, раніше мешканці Херсона розповіли про тортури, які їм довелося пережити в окупації. Журналісти пишуть, що документування воєнних злочинів у Херсоні й області з боку ЗС РФ буде складним завданням, оскільки регіон дуже довго перебував під окупацією.

Фокус також писав, що ЗС РФ убили 7 українців під час окупації села в Херсонській області. Чоловіки працювали охоронцями. Один із місцевих жителів сказав, що вони нібито шпигували за російськими військовими. Перед убивством їм зв'язали руки, твердять журналісти.