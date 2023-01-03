Душили пакетами и били шокером: на Николаевщине выявили еще одну пыточную ВС РФ (фото)

Оккупанты, по данным силовиков, издевались над местными жителями и пытались "выбить" адреса проживания проукраинских граждан.

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Оперативники Службы безопасности в освобожденной части Николаевской области выявили еще одну пыточную ВС РФ. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

Пыточная ВС РФ, в которой россияне издевались над местными жителями, была выявлена в ходе стабилизационных мероприятий в населенном пункте Александровка. Ее оккупанты обустроили в захваченном частном доме.

По данным СБУ, на территории пыточной россияне удерживали местных жителей, которые отказывались сотрудничать с ВС РФ.

"Из людей пытались "выбить" адреса проживания украинских патриотов, в том числе участников сопротивления. Пострадавших душили полиэтиленовыми пакетами, избивали тяжелыми предметами и применяли электрошокер. Во время осмотра помещения правоохранители обнаружили "орудие" пыток. Кроме того, установлены украинские граждане, которых оккупанты в течение месяца незаконно удерживали и пытали", — говорится в пресс-релизе правоохранителей.

После выявления пыточной, как отмечают в СБУ, начато уголовное производство по ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса — "Нарушение законов и обычаев войны".

[ + – ] В Николаевской области выявили пыточную ВС РФ, в которой издевались над украинцами [ + – ] В Николаевской области выявили пыточную ВС РФ, в которой издевались над украинцами [ + – ] В Николаевской области выявили пыточную ВС РФ, в которой издевались над украинцами [ + – ] В Николаевской области выявили пыточную ВС РФ, в которой издевались над украинцами

Информацию о выявлении пыточной также подтверждает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры. Сообщается, что ее обнаружили в Снигиревском районе после деоккупации региона. В ходе проведения следственных действий правоохранители изъяли ряд вещественных доказательств, которые подтверждают факт издевательства россиян над местными жителями.

Отметим, что в октябре была выявлена пыточная ВС РФ в освобожденной части Харьковской области, которую оккупанты обустроили в селе Пески-Радьковские. По данным Нацполиции, россияне закапывали пленных в землю заживо и заставляли дышать дымом через противогаз.

Также сообщалось, что после контрнаступления ВСУ в Херсоне была выявлена пыточная для детей.