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Военный Фокус Российско-украинская война

Душили пакетами и били шокером: на Николаевщине выявили еще одну пыточную ВС РФ (фото)

Пыточная ВС РФ пытки издевательства Николаевская область россияне
В Николаевской области выявили пыточную ВС РФ, в которой издевались над украинцами

Оккупанты, по данным силовиков, издевались над местными жителями и пытались "выбить" адреса проживания проукраинских граждан.

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Оперативники Службы безопасности в освобожденной части Николаевской области выявили еще одну пыточную ВС РФ. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

Пыточная ВС РФ, в которой россияне издевались над местными жителями, была выявлена в ходе стабилизационных мероприятий в населенном пункте Александровка. Ее оккупанты обустроили в захваченном частном доме.

По данным СБУ, на территории пыточной россияне удерживали местных жителей, которые отказывались сотрудничать с ВС РФ.

"Из людей пытались "выбить" адреса проживания украинских патриотов, в том числе участников сопротивления. Пострадавших душили полиэтиленовыми пакетами, избивали тяжелыми предметами и применяли электрошокер. Во время осмотра помещения правоохранители обнаружили "орудие" пыток. Кроме того, установлены украинские граждане, которых оккупанты в течение месяца незаконно удерживали и пытали", — говорится в пресс-релизе правоохранителей.

После выявления пыточной, как отмечают в СБУ, начато уголовное производство по ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса — "Нарушение законов и обычаев войны".

Пыточная ВС РФ пытки издевательства Николаевская область россияне Fullscreen
В Николаевской области выявили пыточную ВС РФ, в которой издевались над украинцами
Пыточная ВС РФ пытки издевательства Николаевская область россияне Fullscreen
В Николаевской области выявили пыточную ВС РФ, в которой издевались над украинцами
Пыточная ВС РФ пытки издевательства Николаевская область россияне Fullscreen
В Николаевской области выявили пыточную ВС РФ, в которой издевались над украинцами
Пыточная ВС РФ пытки издевательства Николаевская область россияне Fullscreen
В Николаевской области выявили пыточную ВС РФ, в которой издевались над украинцами
Пыточная ВС РФ пытки издевательства Николаевская область россияне
Пыточная ВС РФ пытки издевательства Николаевская область россияне
Пыточная ВС РФ пытки издевательства Николаевская область россияне
Пыточная ВС РФ пытки издевательства Николаевская область россияне

Информацию о выявлении пыточной также подтверждает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры. Сообщается, что ее обнаружили в Снигиревском районе после деоккупации региона. В ходе проведения следственных действий правоохранители изъяли ряд вещественных доказательств, которые подтверждают факт издевательства россиян над местными жителями.

Отметим, что в октябре была выявлена пыточная ВС РФ в освобожденной части Харьковской области, которую оккупанты обустроили в селе Пески-Радьковские. По данным Нацполиции, россияне закапывали пленных в землю заживо и заставляли дышать дымом через противогаз.

Также сообщалось, что после контрнаступления ВСУ в Херсоне была выявлена пыточная для детей.