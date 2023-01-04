Працював на спецслужби Білорусі: СБУ в Чернігівській області затримала колаборанта (фото)

Як стверджують у спецслужбі, чоловік збирав інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів українських воїнів. Також особливу увагу колаборант звертав на місця проживання командного складу ЗСУ.

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Правоохоронці затримала колаборанта в Чернігівській області, який працював на спецслужби Білорусі. Зрадник організував канал нелегального переправлення за кордон військовозобов'язаних. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Співробітники СБУ затримали зловмисника в результаті спецоперації наприкінці 2022 року. У ході досудового розслідування було викрито нові факти злочинної діяльності затриманого. Насамперед встановлено, що він проводив розвідувально-підривну діяльність у регіоні на користь спецслужб Білорусі", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зловмисник збирав інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів сил оборони на території області. Також особливу увагу колаборант звертав на місця проживання командного складу ЗСУ.

Отримані відомості підозрюваний намагався передати в РФ через одного з ухилянтів, якого він збирався приховано переправити через кордон поза контрольно-пропускними пунктами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили білоруському агенту про підозру за такими статтями: ст. 111 (державна зрада), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами), ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Продовжуються слідчо-оперативні дії щодо встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ Чернігівської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

[ + – ] У Чернігівській області затримано колаборанта

[ + – ] У Чернігівській області затримано колаборанта

Нагадаємо, 3 січня співробітники Служби безпеки України викрили посібницю окупантів у Херсоні, яка допомагала ворогові налагодити залізничне сполучення між РФ і окупованими територіями.

Також ми повідомляли, що 2 січня Служба безпеки повідомила про затримання у Львівській області вимушеного переселенця, якого звинувачують у співпраці зі ЗС РФ.