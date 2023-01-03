Допомагала перекидати ешелони з РФ: у Херсоні СБУ затримала колаборантку (фото)

За версією слідства, коли окупанти зайшли до Херсона, місцева мешканка очолила створене ними "підприємство промислового залізничного транспорту "Херсонської залізниці" та агітувала місцевих мешканців підтримати агресора. Тепер їй загрожує 15 років в'язниці.

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Співробітники Служби безпеки України викрили пособницю окупантів у Херсоні, яка допомагала ворогові налагодити залізничне сполучення між РФ та окупованими територіями. Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Так, слідство встановило, що після окупації Херсона місцева мешканка очолила створене агресором "підприємство промислового залізничного транспорту "Херсонської залізниці". Її головним завданням було допомогти ворогові налагодити залізничне сполучення з окупованими територіями, щоб забезпечити потреби угруповань ЗС РФ на південному фронті.

"Насамперед зловмисниця сприяла транспортуванню військової техніки, озброєння та боєприпасів з території Росії у тимчасово захоплену частину Херсонщини", — йдеться у пресрелізі.

За версією слідчих СБУ, підозрювана організувала пограбування технологічного обладнання потягів та передала його окупантам. Проте цим її протиправна діяльність не обмежилася. Встановлено, що вона особисто закликала мешканців Херсона підтримати російських загарбників та працювати в окупаційному підприємстві. За це вона обіцяла херсонцям виплату "зарплат" у російських рублях та лояльне ставлення до них з боку окупантів.

Після звільнення Херсонської області співробітники СБУ затримали зловмисницю за підозрою у підтримці держави-агресора. Цей злочин передбачено ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу. Наразі затримана перебуває у СІЗО за рішенням суду. За вчинене їй загрожує в'язниця терміном від 10 до 15 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, 3 грудня в СБУ повідомили про оголошення перших підозр російському генералу та адміралу флоту РФ через обстріл цивільних об'єктів на території країни.

2 січня СБУ повідомила, що у Львівській області затримано переселенця-колаборанта, якого звинувачують у співпраці з ЗС РФ. За даними правоохоронців, підозрюваним є донеччанин, який після повномасштабного вторгнення добровільно передавав ЗС РФ розвіддані.