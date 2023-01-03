Знищували міста України: СБУ повідомила перші підозри російським воєначальникам

Українські силовики зібрали докази причетності російського генерала Сергія Кобилаша й адмірала флоту РФ Ігоря Осіпова до скоєння воєнних злочинів.

Related video

Служба безпеки України оголосила перші підозри російському генералу й адміралу флоту РФ через обстріл цивільних об'єктів на території країни. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слідчі змогли зібрати якісну доказову базу на російських представників вищого командування, відповідальних за обстріл цивільних об'єктів в Україні.

Одним із підозрюваних є командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил ЗС РФ генерал-полковник Сергій Кобилаш. Крім нього, СБУ підозрює у скоєнні воєнних злочинів колишнього командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Ігоря Осіпова.

Обом оголошено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).

Максимальна санкція за зазначеними статтями передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення.

У відомстві зазначають, що це перші підозри, які в Україні оголошують безпосередньо через обстріл цивільної інфраструктури.

Кобилаш та Осіпов: воєнні злочини на території України

У процесі розслідування слідчі з'ясували, що Сергій Кобилаш із моменту повномасштабного вторгнення виконує вказівки найвищого військово-політичного керівництва РФ щодо знищення українських міст.

За його наказом, окупанти цілеспрямовано обстрілюють житлові будинки, медустанови, а також об'єкти критичної інфраструктури в різних регіонах країни.

Для завдання ударів загарбники застосовують стратегічні ракетоносці Ту-160 і Ту-95МС, а також ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3, на озброєнні яких перебувають крилаті ракети типів Х-555, Х-101, Х-55 і Х-22.

Ігор Осіпов, зі свого боку, з 24 лютого по 10 серпня віддавав накази про завдання ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських містах.

Нагадаємо, 2 січня СБУ повідомила, що у Львівській області затримано переселенця-колаборанта, якого звинувачують у співпраці із ЗС РФ. За даними правоохоронців, підозрюваним є мешканець Донецької області, який після повномасштабного вторгнення добровільно передавав ЗС РФ розвідувальні дані.

29 грудня ЗМІ поінформували, що Служба безпеки вручила підозру меру Полтави Олександру Мамаю. За даними журналістів, на сесії міськради він розповів про формування нової військової частини та озвучив її місцезнаходження.