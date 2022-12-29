Розголошував інформацію про військову частину у місті: СБУ вручила підозру меру Полтави, — ЗМІ

За даними журналістів, Олександр Мамай на сесії міськради розповів про формування нової військової частини та озвучив її місцезнаходження.

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Сьогодні, 29 грудня, співробітники Служби безпеки України проводять слідчі дії в будівлі Полтавської міської ради. Про це повідомляє місцеве видання "Kolo.News".

Журналісти з посиланням на власні джерела розповіли, що силовики вручили підозру меру Олександру Мамаю. Йому інкримінують порушення частини 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України — "Несанкціоноване розповсюдження інформації про спрямування, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України або інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану”.

Як пояснює видання, підозру вручили через те, що міський голова на сесії мерії 15 грудня публічно розповів про формування нової великої військової частини та озвучив її місцезнаходження.

"Сьогодні у нас з'явилася нова військова частина. Вона займатиметься трьома областями. Буде дуже великий керівний склад цієї військової частини", — повідомив Мамай.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення терміном від п'яти до восьми років.

Інтернет-видання "Полтавщина", зі свого боку, пише, що співробітники СБУ прийшли до міськради, коли мер проводив зустріч зі спортсменами обласної федерації східних єдиноборств "Дракон". Силовики оточили Мамая, коли він виходив із зали, і відвели до робочого кабінету.

Місцеві журналісти припускають, що на час розслідування полтавського мера усунуть з посади, а його місце займе тимчасово секретар міськради Андрій Карпов.

Офіційного підтвердження від СБУ про вручення підозри Олександру Мамаю ще не надходило.

Нагадаємо, 2 листопада СБУ повідомила про підозру доньці ексміністра оборони, який очолював відомство з 2012 по 2014 рік. Пресслужба відомства не уточнила ім'я чиновника, однак у цей період на чолі оборонного відомства стояв Павло Лебедєв, який пізніше втік з країни.