Разглашал информацию о воинской части в городе: СБУ вручила подозрение мэру Полтавы, — СМИ

По данным журналистов, Александр Мамай на сессии горсовета рассказал о формировании новой воинской части и озвучил ее месторасположение.

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Сегодня, 29 декабря сотрудники Службы безопасности Украины проводят следственные действия в здании Полтавского городского совета. Об этом сообщает местное издание Kolo.News.

Журналисты со ссылкой на собственные источники рассказали, что силовики вручили подозрение мэру Александру Мамаю. Ему инкриминируют нарушение части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины — "Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения".

Как объясняет издание, подозрение вручили из-за того, что городской голова на сессии мэрии 15 декабря публично рассказал о формировании новой большой воинской части и озвучил ее месторасположение.

"Сегодня у нас появилась новая военная часть. Она будет заниматься тремя областями. Будет очень большой руководящий состав этой воинской части", — сообщил Мамай.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от пяти до восьми лет.

Интернет-издание "Полтавщина", в свою очередь, пишет, что сотрудники СБУ пришли в горсовет, когда мэр проводил встречу со спортсменами областной федерации восточных единоборств "Дракон". Силовики окружили Мамая, когда он выходил из зала, и отвели в рабочий кабинет.

Местные журналисты предполагает, что на время расследования полтавского мэра отстранят от должности, а его место временно займет секретарь горсовета Андрей Карпов.

Официального подтверждения от СБУ о вручении подозрения Александру Мамаю еще не поступало.

Напомним, 2 ноября СБУ сообщила о подозрении дочке экс-министра обороны, который возглавлял ведомство с 2012 по 2014 год. Пресс-служба ведомства не уточнила имя чиновника, однако в этот период во главе оборонного ведомства стоял Павел Лебедев, позже сбежавший из страны.