Работала на РФ: СБУ сообщила о подозрении дочке экс-министра обороны (фото)

По данным следствия, дочь министра обороны 2012-2014 годов Алена Лебедева руководила предприятиями, которые поставляли товары и оборудование для оборонно-промышленного комплекса РФ.

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Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении дочке министра обороны Украины с 2012 по 2014 год. По данным следствия, она руководила предприятиями, которые поставляли товары и оборудование для оборонно-промышленного комплекса РФ. Об этом сообщается на сайте СБУ.

В ведомстве не уточняют, о ком именно идет речь, однако с 2012 по 2014 должность министра обороны Украины занимал сбежавший из страны Павел Лебедев.

В 2019 году проект журналистских расследования "Схемы" сообщал, что его дочери Алене Лебедевой принадлежит оборонное предприятие в Сумской области "Свесский насосный завод". Оно входит в принадлежащей Лебедевой группу Aurum Group. На нем производят оборудование, которое поставляют на оружейные заводы РФ. В свою очередь эти российские предприятия производят порох для стрелкового оружия и комплектующие для более сложных вооружений.

[ + – ] Павел Лебедев [ + – ] Алена Лебедева

В СБУ рассказали, что в данный момент Киевская городская прокуратура заочно сообщила женщине о подозрении по ч. 3 ст. 27, ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины — финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Подозреваемой грозит 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества и без права занимать определенные должности.

Напомним, 23 октября стало известно, что СБУ задержали президента предприятия "Мотор Сич", бывшего народного депутата Вячеслава Богуслаева. По версии следствия, компания "Мотор Сич" поставляла оккупантам товары для штурмовой авиации.

После этого его взяли под стражу, где он проведет 60 дней. Богуславева подозревают коллаборационизме и помощи России.

Кроме того, СМИ сообщали, что Богуслаев является гражданином России с 2000 года. С тех пор он сделал карьеру не только в бизнесе, но и в политике, получив доступ к государственной тайне.