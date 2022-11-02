Працювала на РФ: СБУ повідомила про підозру доньці ексміністра оборони (фото)

За даними слідства, донька міністра оборони 2012-2014 років Олена Лебедєва керувала підприємствами, які постачали товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу РФ.

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Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру доньці міністра оборони України з 2012 до 2014 року. За даними слідства, вона керувала підприємствами, які постачали товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу РФ. Про це повідомляє сайт СБУ.

У відомстві не уточнюють, про кого саме йдеться, проте з 2012 по 2014 посаду міністра оборони України обіймав Павло Лебедєв, який втік з країни.

У 2019 році проєкт журналістського розслідування "Схеми" повідомляв, що його дочці Олені Лебедєвій належить оборонне підприємство в Сумській області "Свеський насосний завод". Воно входить у групу Aurum Group, що належить Лебедєвій. На ньому виробляють обладнання, яке постачають на заводи зброї РФ. Зі свого боку, ці російські підприємства виробляють порох для стрілецької зброї і деталі для комплектування для складніших озброєнь.

[ + – ] Павло Лебедєв [ + – ] Олена Лебедєва

У СБУ розповіли, що наразі Київська міська прокуратура заочно повідомила жінці про підозру за ч. 3 ст. 27, ст. 110-2 Кримінального кодексу України — фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України.

Підозрюваній загрожує 10 років в'язниці з конфіскацією майна та без права обіймати певні посади.

Нагадаємо, 23 жовтня стало відомо, що СБУ затримали президента підприємства "Мотор Січ", колишнього народного депутата В'ячеслава Богуслаєва. За версією слідства, компанія "Мотор Січ" постачала окупантам товари для штурмової авіації.

Після цього його взяли під варту, де він проведе 60 днів. Богуслаєва підозрюють у колабораціонізмі та допомоги Росії.

Крім того, ЗМІ повідомляли, що Богуслаєв є громадянином Росії з 2000 року. Відтоді він зробив кар'єру не лише у бізнесі, а й у політиці, отримавши доступ до державної таємниці.