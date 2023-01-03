Уничтожали города Украины: СБУ сообщила первые подозрения российским военачальникам

Украинские силовики собрали доказательства причастности российского генерала Сергея Кобылаша и адмирала флота РФ Игоря Осипова к совершению военных преступлений.

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Служба безопасности Украины объявила первые подозрения российскому генералу и адмиралу флота РФ из-за обстрелов гражданских объектов на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как уточняется, следователи смогли собрать качественную доказательную базу на российских представителей высшего командования, ответственных за обстрелы гражданских объектов в Украине.

Одним из подозреваемых является командующий дальней авиацией воздушно-космических сил ВС РФ генерал-полковник Сергей Кобылаш. Кроме него, СБУ подозревает в совершении военных преступлений бывшего командующего Черноморским флотом России адмирала Игоря Осипова.

Обоим объявлено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны)

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает наказание в виде пожизненного тюремного заключения.

В ведомстве отмечают, что это первые подозрения, которые в Украине объявляет непосредственно из-за обстрелов гражданской инфраструктуры.

Кобылаш и Осипов: военные преступления на территории Украины

В ходе расследования следователи выяснили, что Сергей Кобылаш с момента полномасштабного вторжения выполняет указания высшего военно-политического руководства РФ по уничтожению украинских городов.

По его приказу оккупанты целенаправленно обстреливают жилые дома, медучреждения, а также объекты критической инфраструктуры в различных регионах страны.

Для нанесения ударов захватчики применяют стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, на вооружении которых значатся крылатые ракеты типов Х-555, Х-101, Х-55 и Х-22.

Игорь Осипов, в свою очередь, с 24 февраля по 10 августа отдавал приказы о нанесении ракетных ударов из акватории Черного моря по украинским городам.

Напомним, 2 января СБУ сообщила, что во Львовской области задержан переселенец-коллаборант, которого обвиняют в сотрудничестве с ВС РФ. По данным правоохранителей, подозреваемым является житель Донецкой области, который после полномасштабного вторжения добровольно передавал ВС РФ разведывательные данные.

29 декабря СМИ проинформировали, что Служба безопасности вручила подозрение мэру Полтавы Александру Мамаю. По данным журналистов, на сессии горсовета он рассказал о формировании новой воинской части и озвучил ее месторасположение.