СБУ затримала у Львівській області переселенця-колаборанта (відео)

Як стверджують у спецслужбі, уродженець Донецької області під виглядом ВПО оселився поблизу енергетичного об'єкта та передавав окупантам важливу інформацію.

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Служба безпеки повідомила про затримання у Львівській області вимушеного переселенця, якого звинувачують у співпраці із ЗС РФ. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Підозрюваним, за даними правоохоронців, є донеччанин, який після повномасштабного вторгнення добровільно передавав ЗС РФ розвідувальні дані.

З перших днів великої війни чоловік, як стверджують в СБУ, збирав відомості про місця дислокації підрозділів Збройних сил України на Лиманському напрямку. Через якийсь час підозрюваний переїхав до Львівської області, де продовжував здійснювати диверсійно-підривну діяльність.

"Під виглядом внутрішньо переміщеної особи він оселився поблизу одного з енергетичних об’єктів. Чоловік продовжив збір інформації для ворожої спецслужби. Втім, співробітники СБУ викрили поплічника ворога на спробах прихованого збору і передачі відомостей через "зв’язкового" у лавах терористичних угруповань "днр", — йдеться у пресрелізі.

У процесі оперативних заходів у підозрюваного було знайдено мобільний телефон, у якому збережено листування з куратором із ворожих спецслужб. Мешканцю Донецької області, як зазначають в СБУ, оголошено підозру й обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

[ + – ] СБУ затримала у Львівській області переселенця-колаборанта

Зазначимо, що наприкінці грудня оперативники СБУ затримали в Київській області місцевого жителя, якого звинувачують у роботі на ЗС РФ. Чоловік, за даними правоохоронців, допомагав росіянам викрадати проукраїнських громадян.

Також повідомлялося, що наприкінці грудня СБУ затримала колаборанта, який брав участь у проросійських мітингах і піднімав прапор РФ на будівлі Харківської міськради у 2014 році.