Следующий пошел: заместитель министра развития громад и территорий Украины подал в отставку

Иван Лукеря отвечал за программу "Большое строительство". Увольнение произошло на фоне скандала с другим заместителем — Василием Лозинским, которого НАБУ задержало за взятку по делу о закупке генераторов.

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Заместитель министра развития громад и территорий Украины Иван Лукеря написал заявление об увольнении. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Лукеря отметил, что принял решение об отставке в начале этого года. Однако из-за "политических и бюрократических обстоятельств" юридическое оформление произошло лишь сейчас, отметил он.

[ + – ] Лукеря обнародовал свое заявление

Таким образом чиновник, по всей видимости, намекнул, что его увольнение не связано с громким скандалом с другим заместителем из министерства. 21 января сотрудники Национального антикоррупционного бюро арестовали Василия Лозинского, которого подозревают в получении взятки в размере $400 тыс. по делу о закупке генераторов.

В своем сообщении Лукеря поблагодарил коллег из Кабинета министров, Верховной Рады и Офиса президента Украины, а также глав администраций и мэров украинских городов.

В ведомстве 32-летний Иван Лукеря отвечал за программу "Большое строительство". В конце 2021 года он, в частности, отчитывался о результатах реализации проекта и рассказывал о реконструкции школ, детсадов и стадионов в регионах.

Увольнения чиновников в Украине: что происходит?

Вчера, 23 января, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал аресты коррумпированных чиновников и должностных лиц в Украине в ближайшее время. По его словам, после вторжения Российской Федерации всех людей при власти предупредили, что необходимо сосредоточить все силы на полномасштабной войне и прекратить заниматься "сомнительными делами". Арахамия подчеркнул, что многие прислушались к рекомендации, однако далеко не все.

"Некоторые люди потеряли разум и мародерствуют без страха и угрызений совести", — подчеркнул нардеп.

Одной из причин заявления Арахамии стал крупный скандал с закупками Минобороны продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам. В результате Национальное антикоррупционное бюро Украины уже открыло уголовное производство.

Во вторник, 24 января, заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, отвечающий за тыловое обеспечение армии, подал в отставку. Глава оборонного ведомства Алексей Резников одобрил его прошение.

23 января также стало известно об увольнении замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

Кроме него, подал в отставку заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко. Он уволился на фоне обнародования информации о его новогоднем отпуске в Испании вместе с семьей.