Швидка не везтиме до найближчої лікарні: Кабмін змінив правила транспортування пацієнтів

За новими правилами бригади екстреної медичної допомоги доставлятимуть пацієнтів з інфарктами, інсультами та іншими критичними станами до профільних медичних закладів.

З січня 2025 року бригади швидкої допомоги везтимуть пацієнтів з тяжкими станами до профільних закладів, а не до найближчих лікарень. Не всі лікарні мають відповідне обладнання, тож це рішення має оптимізувати надання допомоги та економити дорогоцінний для важких пацієнтів час, пояснили в Міністерстві охорони здоров'я України. Кабінет міністрів України вніс відповідні зміни до Порядку функціонування госпітальних округів і кластерів та встановлення їхніх меж, повідомили на сайті МОЗ.

Згідно з рішенням Кабміну, з січня наступного року маршрути екстреної медичної допомоги будуть узгоджувати з МОЗ.

Кабмін затвердив зміни до Порядку функціонування госпітальних округів і кластерів та встановлення їхніх меж. З січня 2025 року маршрути транспортування екстреної медичної допомоги узгоджуватимуться з Міністерством охорони здоров’я України, що сприятиме більш ефективному наданню медичних послуг.

"Багато років поспіль існувала практика, коли "швидка" доставляла пацієнта до найближчої лікарні. Проте далеко не завжди найближча лікарня має необхідні потужності, фахівців та обладнання. Через це хворий і лікарі втрачали дорогоцінний час. Адже такі тяжкі стани як інсульт, інфаркт чи політравма вимагають невідкладного медичного втручання. Для розв'язання цього питання, зокрема, і була створена спроможна мережа медичних закладів", — сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Швидка везтиме пацієнтів до чітко визначених медзакладів, які обладнані для ефективного лікування, зазначив міністр.

Також він додав, що до нової логістики включать не лише комунальні лікарні, а й інші заклади охорони здоров'я, що підпорядковуються МОЗ. Серед них будуть заклади вищої медичної освіти, Національної академії медичних наук і Державного управління справами.

"Це означає, що такі відомі медзаклади, як, наприклад, Інститут серця чи лікарня Феофанія, тепер будуть відкриті для всіх. І, відповідно, теж повинні бути в маршрутах", — пояснив Ляшко.

Нагадаємо, 1 листопада у Львові запровадили платний виклик швидкої. У пресцентрі багатопрофільної Львівської обласної клінічної лікарні розповіли, що викликати бригаду екстреної допомоги можна незалежно від важкості стану пацієнта за 1 000 грн в межах міста, за місто — за 2 005 чи 4 010 грн залежно від відстані. Для пільгових категорій пацієнтів виклик безплатний.

Крім того, 1 листопада Кабінет міністрів України погодив законопроєкт про ліквідацію МСЕК. В уряді заявили, що натомість створять цифровізовану сучасну систему.