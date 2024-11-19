Скорая не будет везти в ближайшую больницу: Кабмин изменил правила транспортировки пациентов

По новым правилам бригады экстренной медицинской помощи будут доставлять пациентов с инфарктами, инсультами и другими критическими состояниями в профильные медицинские учреждения.

С января 2025 года бригады скорой помощи будут везти пациентов с тяжелыми состояниями в профильные учреждения, а не в ближайшие больницы. Не все больницы имеют соответствующее оборудование, поэтому это решение должно оптимизировать оказание помощи и экономить драгоценное для тяжелых пациентов время, пояснили в Министерстве здравоохранения Украины. Кабинет министров Украины внес соответствующие изменения в Порядок функционирования госпитальных округов и кластеров и установления их границ, сообщили на сайте Минздрава.

Согласно решению Кабмина, с января следующего года маршруты экстренной медицинской помощи будут согласовывать с Минздравом.

Кабмин утвердил изменения в Порядок функционирования госпитальных округов и кластеров и установления их границ. С января 2025 года маршруты транспортировки экстренной медицинской помощи будут согласовываться с Министерством здравоохранения Украины, что будет способствовать более эффективному оказанию медицинских услуг.

"Много лет подряд существовала практика, когда "скорая" доставляла пациента в ближайшую больницу. Однако далеко не всегда ближайшая больница имеет необходимые мощности, специалистов и оборудование. Из-за этого больной и врачи теряли драгоценное время. Ведь такие тяжелые состояния как инсульт, инфаркт или политравма требуют неотложного медицинского вмешательства. Для решения этого вопроса, в частности, и была создана способная сеть медицинских учреждений", — сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Скорая будет везти пациентов в четко определенные медучреждения, которые оборудованы для эффективного лечения, отметил министр.

Также он добавил, что в новую логистику включат не только коммунальные больницы, но и другие учреждения здравоохранения, которые подчиняются Минздраву. Среди них будут учреждения высшего медицинского образования, Национальной академии медицинских наук и Государственного управления делами.

"Это означает, что такие известные медучреждения, как, например, Институт сердца или больница Феофания, теперь будут открыты для всех. И, соответственно, тоже должны быть в маршрутах", — объяснил Ляшко.

Напомним, 1 ноября во Львове ввели платный вызов скорой. В пресс-центре многопрофильной Львовской областной клинической больницы рассказали, что вызвать бригаду экстренной помощи можно независимо от тяжести состояния пациента за 1 000 грн в пределах города, за город — за 2 005 или 4 010 грн в зависимости от расстояния. Для льготных категорий пациентов вызов бесплатный.

Кроме того, 1 ноября Кабинет министров Украины согласовал законопроект о ликвидации МСЭК. В правительстве заявили, что взамен создадут цифровизированную современную систему.