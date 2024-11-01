От тысячи гривен: во Львове ввели платный вызов скорой, детали

Стоимость будет зависеть от расстояния: в пределах Львова бригада будет приезжать за тысячу гривен, а вызов за город обойдется в сумму от 2 до 3 тысяч.

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С 1 ноября отделение экстренной медицинской помощи многопрофильной Львовской областной клинической больницы ввело платную услугу транспортировки бригадой медицинской помощи. Сообщение об этом опубликовал пресс-центр больницы в Facebook.

Сообщается, что бесплатно вызвать бригаду смогут люди с инвалидностью I группы, участники боевых действий, действующие военные, ВПЛ и лица, пострадавшие в результате военной агрессии российской федерации.

В комментариях украинцы отмечают, что из сообщения не понятно, для всех ли львовян, кто не входит в льготные категории, вызов скорой теперь будет платным независимо от состояния.

Львовянам не ясно, станет ли вызов шкидкой платным для всех Фото: Скриншот

В комментарии порталу LVIV.MEDIA старший фельдшер медицины неотложных состояний отделения экстренной медицинской помощи ЛОКБ Иван Маланчин рассказал, что вызвать их бригаду экстренной помощи можно независимо от тяжести состояния пациента. Это будет стоить 1 000 гривен в пределах города, 2 005 гривен в радиусе 60 км вокруг Львова и 4 010 гривен, если выезд будет на расстояние 120 км от города.

Напомним, 28 октября СМИ сообщали со ссылкой на брифинг местных властей, что во Львове позволят отдельным службам такси работать в комендантский час.

Кроме того, 4 октября председатель Одесской ОГА Олег Кипер вступился за фельдшера скорой помощи, которого обвинили в том, что он нетрезвым приехал на вызов. Кипер объяснил, что фельдшер имеет особенности речи из-за недавно перенесенного инсульта.