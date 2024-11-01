Від тисячі гривень: у Львові запровадили платний виклик швидкої, деталі

Вартість залежатиме від відстані: у межах Львова бригада приїжджатиме за тисячу гривень, а виклик за місто обійдеться в суму від 2 до 3 тисяч.

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З 1 листопада відділення екстреної медичної допомоги багатопрофільної Львівської обласної клінічної лікарні ввело платну послугу транспортування бригадою медичної допомоги. Повідомлення про це опублікував пресцентр лікарні у Facebook.

Повідомляється, що безплатно викликали бригаду зможуть люди з інвалідністю I групи, учасники бойових дій, діючі військові, ВПО та особи, які постраждали внаслідок військової агресії російської федерації.

У коментарях українці зазначають, що з допису не зрозуміло, чи для всіх львів'ян, хто не входить до пільгових категорій, виклик швидкої тепер буде платним незалежно від стану.

Львів'янам не ясно, чи стане виклик шкидкої платним для всіх Фото: Скриншот

У коментарі порталу LVIV.MEDIA старший фельдшер медицини невідкладних станів відділення екстреної медичної допомоги ЛОКЛ Іван Маланчин розповів, що викликати їхню бригаду екстреної допомоги можна незалежно від важкості стану пацієнта. Це буде коштувати 1 000 гривень у межах міста, 2 005 гривень в радіусі 60 км навколо Львова і 4 010 гривень, якщо виїзд буде на відстань 120 км від міста.

Нагадаємо, 28 жовтня ЗМІ повідомляли з посиланням на брифінг місцевої влади, що у Львові дозволять окремим службам таксі працювати в комендантську годину.

Крім того, 4 жовтня голова Одеської ОВА Олег Кіпер вступився за фельдшера швидкої допомоги, якого звинуватили тому, що він нетверезим приїхав на виклик. Кіпер пояснив, що фельдшер має особливості мовлення через нещодавно перенесений інсульт.