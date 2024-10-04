Не нетверезий, а після інсульту: голова ОВА вступився за фельдшера швидкої допомоги в Одесі

Фельдшер швидкої Юрій Луньов попри проблеми зі здоров'ям продовжує щодня рятувати життя одеситам і має за плечами 30 років роботи, заслуговує на повагу, сказав Олег Кіпер.

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Голова Одеської ОВА Олег Кіпер вступився за фельдшера швидкої медичної допомоги, якого звинуватили у тому, що він приїхав на виклик нетверезим. Очільник ОВА заявив, що чоловік має проблеми з мовленням після перенесеного інсульту.

"Щодо інциденту з одним із одеських фельдшерів. Вчора ввечері, не розібравшись у ситуації, фельдшера швидкої медичної допомоги Юрія Луньова публічно звинуватили в нібито пияцтві, через особливості його мовлення, що є наслідком раніше перенесеного інсульту. Юрій пояснив це автору ганебного відео, при цьому був змушений виправдовуватися та телефонувати диспетчеру, доповідаючи про інцидент. Фельдшер вислухав на свою адресу нецензурну лайку та образи від "пацієнта", а потім був публічно знеславлений", — написав Олег Кіпер.

Він додав, що фельдшер швидкої Юрій Луньов попри проблеми зі здоров'ям продовжує щодня рятувати життя одеситам і має за плечами 30 років роботи, заслуговує на повагу.

"Я вимагаю від усіх горе-блогерів та телеграм-каналів видалити відео безпідставного і ганебного цькування Юрія та вибачитися перед фельдшером", — звернувся керівник ОВА.

Так, 4 жовтня в телеграм-каналі "Х* Одесса" оприлюднили відео, яке надіслав один з підписників. Він заявив, що фельдшер приїхав до нього на виклик нетверезим і не міг говорити.

Потім в публікації дописали, що фельдшер був тверезий, оскільки про це повідомили в коментарях підписники телеграм-каналу.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що окупанти з дрона скинули вибухівку на машину швидкої допомоги, яка поспішала на виклик у Херсонській області.