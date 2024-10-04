Не нетрезвый, а после инсульта: глава ОГА вступился за фельдшера скорой помощи в Одессе

Фельдшер скорой Юрий Лунев несмотря на проблемы со здоровьем продолжает ежедневно спасать жизни одесситам и имеет за плечами 30 лет работы, заслуживает уважения, сказал Олег Кипер.

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Глава Одесской ОГА Олег Кипер вступился за фельдшера скорой медицинской помощи, которого обвинили в том, что он приехал на вызов нетрезвым. Глава ОВА заявил, что мужчина имеет проблемы с речью после перенесенного инсульта.

"Относительно инцидента с одним из одесских фельдшеров. Вчера вечером, не разобравшись в ситуации, фельдшера скорой медицинской помощи Юрия Лунева публично обвинили в якобы пьянстве, из-за особенностей его речи, что является следствием ранее перенесенного инсульта. Юрий объяснил это автору позорного видео, при этом был вынужден оправдываться и звонить диспетчеру, докладывая об инциденте. Фельдшер выслушал в свой адрес нецензурную брань и оскорбления от "пациента", а затем был публично опозорен", — написал Олег Кипер.

Он добавил, что фельдшер скорой Юрий Лунев несмотря на проблемы со здоровьем продолжает ежедневно спасать жизни одесситам и имеет за плечами 30 лет работы, заслуживает уважения.

"Я требую от всех горе-блогеров и телеграмм-каналов удалить видео безосновательной и позорной травли Юрия и извиниться перед фельдшером", — обратился руководитель ОВА.

Так, 4 октября в телеграм-канале "Х* Одесса" обнародовали видео, которое прислал один из подписчиков. Он заявил, что фельдшер приехал к нему на вызов нетрезвым и не мог говорить.

Затем в публикации дописали, что фельдшер был трезв, поскольку об этом сообщили в комментариях подписчики телеграм-канала.

Напомним, что ранее сообщалось, что оккупанты с дрона сбросили взрывчатку на машину скорой помощи, которая спешила на вызов в Херсонской области.