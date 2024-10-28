У Львові запрацює таксі під час комендантської години: деталі від ОВА

Водіям таксі потрібно буде отримувати для нічної роботи спеціальні перепустки. Вимог до пасажирів місцева влада не встановлює.

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У Львові запустять таксі під час комендантської години. Про це з посиланням на брифінг місцевої влади 28 жовтня повідомили у Zaxid.net.

Пілотний проєкт стосуватиметься двох сервісів — Bolt та Uklon. Керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень пояснив, що для роботи вночі потрібно буде отримувати спеціальну перепустку. Таку видаватимуть у комендатурі.

Водіям, які обслуговуватимуть клієнтів таксі під час комендантської години, потрібно буде мати при собі перепустку. Окрім того, у них мають бути оновлені військово-облікові дані.

У пасажирів жодних перепусток не вимагатимуть. Як пояснили в обладміністрації, задум полягає у тому, що таксі користуватимуться туристи. Тобто люди будуть їхати вночі з вокзалу або на вокзал. Також послуга дозволить пересуватися містом за крайньої потреби.

Зі слів Греня, за час дії комендантської години у Львові не виникало конфліктів з тими, хто перебував на вулиці через прибуття або відправлення потягу. Послуга легального виклику таксі вночі має запрацювати вже до кінця тижня.

"У проміжок із 00:00 до 05:00, під час комендантської години, до Львова прибуває близько 20-30 потягів. Це фактично та кількість людей, що потенційно потребує того чи іншого пересування в нічний час, за умови дотримання всіх норм. Аби це пересування було безпечним і за адекватними цінами, а також, аби воно було прозорим, у співпраці з компаніями Bolt та Uklon цього тижня ми запустимо цей сервіс", — пояснив перший заступник мера Андрій Москаленко.

Нагадаємо, в "Енергоатомі" повідомили, що зранку 28 жовтня один із запущених ЗС РФ "Шахедів" пролетів критично близько до енергоблока Хмельницької АЕС.

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