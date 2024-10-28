"Летів критично близько": безпілотники РФ загрожують безпеці ХАЕС, — "Енергоатом"

Керівник "Енергоатому" Петро Котін назвав проліт ворожого БпЛА біля атомного об'єкта енергетичним терором і попередив, що якщо атака колись виявиться реальною, наслідки може відчути весь континент.

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Під час чергової масованої атаки безпілотними літальними апаратами по Україні 28 жовтня приблизно о 6 ранку один із російських "шахедів" пролетів критично близько до одного з енергоблоків Хмельницької атомної електростанції в Нетішині. Про це повідомив у Telegram "Енергоатом".

У компанії заявили, що російські безпілотники створюють реальну загрозу безпеці ХАЕС. Також в "Енергоатомі" зазначили, що з наближенням зими імітації атак на українські атомні станції посилюються, що робить їхню експлуатацію небезпечнішою.

В умовах війни Україна вимагає від світової спільноти адекватної реакції та рішучих дій для припинення терористичних атак на об’єкти критичної інфраструктури.

"Ворог свідомо порушує принципи ядерної та радіаційної безпеки АЕС, вдаючись до відвертого тероризму. Це необхідно зупинити якнайшвидше, адже наслідки може відчути увесь континент", – наголосив керівник "Енергоатому" Петро Котін.

Варто нагадати, що 17 жовтня військовий експерт Петро Черник оцінив загрозу, яку несуть удари РФ по українських АЕС. За його словами, реактори зможуть витримати навіть атаку ядерною боєголовкою, однак є загроза ударів по розподільних вузлах станцій.

Російські БпЛА та ракети вже неодноразово пролітали поблизу українських атомних електростанцій. Раніше БпЛА біля Хмельницької АЕС фіксували вночі 22 вересня. Тоді "шахед" летів поруч із майданчиком, намагаючись зімітувати атаку безпосередньо на станцію, повідомляли в "Енергоатомі".