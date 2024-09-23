Імітація атаки: російський шахед пролетів поблизу Хмельницької АЕС

В "Енергоатомі" зазначили, що це не перший подібний випадок: протягом кількох останніх тижнів було зафіксовано понад 100 російських БпЛА та ракет поблизу українських атомних електростанцій.

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Вночі 22 вересня поруч з майданчиком Хмельницької АЕС був зафіксований проліт ударного безпілотного апарату. Про це повідомляє "Енергоатом".

"Траєкторія польоту вказує на те, що Росія, ймовірно, намагалася зімітувати атаку безпосередньо на АЕС шляхом різкого відхилення від початкової траєкторії в бік станції, наближення до майданчика, а потім розвороту та повернення на вихідну траєкторію", — говориться в повідомленні.

Керівник "Енергоатома" Петро Котін зазначив, що росіяни "підвищують ставку", постійно створюючи напругу на атомних об'єктах. Цей терор має зупинитись, адже "наслідки можуть бути фатальними".

В "Енергоатомі" також розповіли, що це не перший випадок, коли Росія наражає на небезпеку українські атомні об’єкти, свідомо створюючи загрозу безпеці АЕС та посилюючи енергетичний терор. Зокрема, в п'ятницю, 13 вересня у відомстві зазначили, що менше ніж за місяць поряд з українськими АЕС пролетіло понад 100 російських БпЛА та ракет.

"За останні кілька тижнів було зафіксовано рух понад 70 безпілотних літальних апаратів країни-терористки та понад 30 ворожих крилатих ракет, що пролітали неподалік українських АЕС", — додали там.

Про кожен такий факт "Енегоатом" надає інформацію відповідним установам для направлення Міністерством закордонних справ України нот до Міжнародного агентства з атомної енергії та інформування вітчизняних і міжнародних організацій.

Нагадаємо, що МЗС повідомило про намір Росії ударити по критичних об'єктах ядерної енергетики України напередодні зими. Під ударом ворога можуть опинитися відкриті розподільчі пристрої атомних електростанцій та підстанції передачі — саме вони є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.

Удари будуть черговою ескалацією російської сторони після атак гідроелектростанцій. Для протистояння їм в Україні загалом є три варіанти.