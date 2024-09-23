Имитация атаки: российский шахед пролетел вблизи Хмельницкой АЭС

В "Энергоатоме" отметили, что это не первый подобный случай: в течение нескольких последних недель было зафиксировано более 100 российских БпЛА и ракет вблизи украинских атомных электростанций.

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Ночью 22 сентября рядом с площадкой Хмельницкой АЭС был зафиксирован пролет ударного беспилотного аппарата. Об этом сообщает "Энергоатом".

"Траектория полета указывает на то, что Россия, вероятно, пыталась сымитировать атаку непосредственно на АЭС путем резкого отклонения от начальной траектории в сторону станции, приближения к площадке, а затем разворота и возвращения на исходную траекторию", — говорится в сообщении.

Руководитель "Энергоатома" Петр Котин отметил, что россияне "повышают ставку", постоянно создавая напряжение на атомных объектах. Этот террор должен остановиться, ведь "последствия могут быть фатальными".

В "Энергоатоме" также рассказали, что это не первый случай, когда Россия подвергает опасности украинские атомные объекты, сознательно создавая угрозу безопасности АЭС и усиливая энергетический террор. В частности, в пятницу, 13 сентября в ведомстве отметили, что меньше чем за месяц рядом с украинскими АЭС пролетело более 100 российских БпЛА и ракет.

"За последние несколько недель было зафиксировано движение более 70 беспилотных летательных аппаратов страны-террористки и более 30 вражеских крылатых ракет, пролетавших неподалеку украинских АЭС", — добавили там.

О каждом таком факте "Энегоатом" предоставляет информацию соответствующим учреждениям для направления Министерством иностранных дел Украины нот в Международное агентство по атомной энергии и информирования отечественных и международных организаций.

Напомним, что МИД сообщил о намерении России ударить по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы. Под ударом врага могут оказаться открытые распределительные устройства атомных электростанций и подстанции передачи — именно они являются критическими для безопасной работы атомной энергетики.

Удары будут очередной эскалацией российской стороны после атак гидроэлектростанций. Для противостояния им в Украине в целом есть три варианта.