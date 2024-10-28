"Летел критически близко": беспилотники РФ угрожают безопасности ХАЭС, — "Энергоатом"

Руководитель "Энергоатома" Петр Котин назвал пролет вражеского БпЛА возле атомного объекта энергетическим террором и предупредил, что если атака когда-то окажется реальной, последствия может ощутить весь континент.

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Во время очередной массированной атаки беспилотными летательными аппаратами по Украине 28 октября около 6 утра один из российских "шахедов" пролетел критически близко к одному из энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции в Нетешине. Об этом сообщил в Telegram "Энергоатом".

В компании заявили, что российские беспилотники создают реальную угрозу безопасности ХАЭС. Также в "Энергоатоме" отметили, что с приближением зимы имитации атак на украинские атомные станции усиливаются, что делает их эксплуатацию более опасной.

В условиях войны Украина требует от мирового сообщества адекватной реакции и решительных действий для прекращения террористических атак на объекты критической инфраструктуры.

"Враг сознательно нарушает принципы ядерной и радиационной безопасности АЭС, прибегая к откровенному терроризму. Это необходимо остановить как можно быстрее, ведь последствия может почувствовать весь континент", — отметил руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

Стоит напомнить, что 17 октября военный эксперт Петр Черник оценил угрозу, которую несут удары РФ по украинским АЭС. По его словам, реакторы смогут выдержать даже атаку ядерной боеголовкой, однако есть угроза ударов по распределительным узлам станций.

Российские БпЛА и ракеты уже неоднократно пролетали вблизи украинских атомных электростанций. Ранее БпЛА возле Хмельницкой АЭС фиксировали ночью 22 сентября. Тогда "шахед" летел рядом с площадкой, пытаясь сымитировать атаку непосредственно на станцию, сообщали в "Энергоатоме".