Магнітні бурі та полярне сяйво: Діденко спрогнозувала похолодання і сніг в Україні

Синоптикиня попередила українців про магнітні бурі, через які може боліти голова. Наталка Діденко розповіла, коли сонячна погода зміниться холодами.

Related video

Синоптикиня Наталка Діденко поділились прогнозом погоди в Україні та пояснила, коли чекати похолодання. Про це відомо з її публікації в Facebook від 28 жовтня.

Прогноз погоди на завтра

29 жовтня на заході можливі дощі. В більшості областей буде сухо, але не виключені тумани, які можуть сприяти погіршенню якості повітря та погіршенню видимості на дорогах.

"Температура повітря поки що — суперкомфорт", — зауважила експертка.

Вдень очікується від +10 до +16 градусів. У Волинській, Рівненській, Чернігівській та Сумській областях буде дещо холодніше — від +9 до +11 градусів.

У Києві вівторок також проходитиме без опадів. Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть від +6 до +8 градусів, а вдень — від +11 до +13 градусів.

Магнітні бурі та полярне сяйво в Україні

Діденко попередила українців, що найближчими днями вони можуть відчувати дискомфорт через магнітні бурі.

"Якщо у вас сильно болить голова чи якийсь інакший не комфорт з організмом — можна списувати на магнітні бурі. Сьогодні й завтра спостерігаються та очікуються спалахи сонячної та земної магнітної активності", — зазначила вона.

Однак синоптикиня наголосила, що магнітні бурі спостерігатимуться лише пару днів — 28 та 29 жовтня.

"При таких сонячних спалахах ймовірно побачити полярне сяйво. Навіть у великих містах", — додала вона.

Коли буде похолодання: прогноз погоди

Вже з 2-3 листопада, тобто найближчих вихідних, Діденко спрогнозувала відчутне зниження температури в Україні.

Вночі температура опускатиметься до "невеликого морозу". Вдень у суботу буде від +4 до +10 градусів, а в неділю — вже від +1 до +6 градусів.

4-5 листопада, зі слів синоптикині, Україну вже може засипати снігом.

Нагадаємо, експерти пояснили, як уникнути завищених сум у платіжках за газ.

28 жовтня в Сумській області запровадили аварійні відключення світла. Понад 16 тисяч місцевих споживачів станом на ранок були знеструмлені.