Магнітні бурі та полярне сяйво: Діденко спрогнозувала похолодання і сніг в Україні
Синоптикиня попередила українців про магнітні бурі, через які може боліти голова. Наталка Діденко розповіла, коли сонячна погода зміниться холодами.
Синоптикиня Наталка Діденко поділились прогнозом погоди в Україні та пояснила, коли чекати похолодання. Про це відомо з її публікації в Facebook від 28 жовтня.
Прогноз погоди на завтра
29 жовтня на заході можливі дощі. В більшості областей буде сухо, але не виключені тумани, які можуть сприяти погіршенню якості повітря та погіршенню видимості на дорогах.
"Температура повітря поки що — суперкомфорт", — зауважила експертка.
Вдень очікується від +10 до +16 градусів. У Волинській, Рівненській, Чернігівській та Сумській областях буде дещо холодніше — від +9 до +11 градусів.
У Києві вівторок також проходитиме без опадів. Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть від +6 до +8 градусів, а вдень — від +11 до +13 градусів.
Магнітні бурі та полярне сяйво в Україні
Діденко попередила українців, що найближчими днями вони можуть відчувати дискомфорт через магнітні бурі.
"Якщо у вас сильно болить голова чи якийсь інакший не комфорт з організмом — можна списувати на магнітні бурі. Сьогодні й завтра спостерігаються та очікуються спалахи сонячної та земної магнітної активності", — зазначила вона.
Однак синоптикиня наголосила, що магнітні бурі спостерігатимуться лише пару днів — 28 та 29 жовтня.
"При таких сонячних спалахах ймовірно побачити полярне сяйво. Навіть у великих містах", — додала вона.
Коли буде похолодання: прогноз погоди
Вже з 2-3 листопада, тобто найближчих вихідних, Діденко спрогнозувала відчутне зниження температури в Україні.
Вночі температура опускатиметься до "невеликого морозу". Вдень у суботу буде від +4 до +10 градусів, а в неділю — вже від +1 до +6 градусів.
4-5 листопада, зі слів синоптикині, Україну вже може засипати снігом.
Нагадаємо, експерти пояснили, як уникнути завищених сум у платіжках за газ.
28 жовтня в Сумській області запровадили аварійні відключення світла. Понад 16 тисяч місцевих споживачів станом на ранок були знеструмлені.