"Зайві" куби: фахівці пояснили, чому в платіжках за газ нараховують завищені обсяги

Рахунок виставляють за усередненими обсягами споживання, якщо вчасно не передати показники. Тому повідомляти оператору показання лічильника необхідно щомісяця, навіть коли у квартирі ніхто не живе, розповіли в консультаційному центрі.

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Щоб уникнути завищених рахунків за газ, потрібно передавати показники газового лічильника щомісяця з 1 по 5 число. Для цього можна скористатися сервісом свого оператора, чат-ботом компанії "Нафтогаз України", подзвонити до колцентру чи надіслати смс. Про це розповів консультаційний центр ГазПравда.

У повідомленні наголосили: якщо абонент не передає показники, оплату нараховують за усередненими даними, які можуть вийти більшими за фактичне споживання.

"Це середнє споживання розраховується на підставі даних за попередні 3 роки. Вони є в заяві-приєднанні, споживач може з ними ознайомитися і зрозуміти, яке середнє нарахування вийде, якщо він не зафіксує показник лічильника", — пояснила керівниця департаменту комерційного обліку Київської філії газмережі Олена Солопчук.

Окремо фахівці наголосили на важливому нюансі: передавати показники лічильника потрібно, навіть якщо ви не живете за цією адресою і не користуєтеся газом. У такому випадку оператор ГРМ так само нарахує обсяг спожитого газу за плановими показниками, і тоді накопичуватиметься заборгованість. Якщо немає можливості або бажання регулярно передавати незмінні показання лічильника, можна написати заяву до свого оператора про те, що ви тимчасово не будете проживати за конкретною адресою.

"Можна подати заяву, зателефонувавши до кол-центру. Або щомісяця фіксувати один і той же показник лічильника, щоб уникнути нарахувань", — розповіла Олена Солопчук.

Як передати показання лічильника

Спеціалісти нагадали, що сервіс 104.ua вже не доступний. Зараз передавати показання з 1 по 5 число кожного місяця можна в особистому кабінеті національного оператора "Газорозподільні мережі України" — однак потрібно переконатися, що договір підписано саме з цим підприємством. Зазначається, що у Київській, Полтавській й Одеській областях діють локальні оператори газорозподільних мереж — в такому випадку показники потрібно передавати за допомогою їхніх сервісів.

Абоненти "Нафтогазу" також можуть користуватися чат-ботом gas.ua у месенджерах, телефонувати до кол-центру або надіслати SMS-повідомлення на номер 4647, вказавши дев'ять цифр номера особового рахунку і через пробіл п'ятизначне показання лічильника.

Нагадаємо, 27 жовтня ЗМІ писали, що українці можуть обрати більш вигідний тариф на електроенергію. Щоб платити менше за спеціальним тарифом, потрібно купити багатозонний лічильник.

Крім того, 25 жовтня Фокус писав про те, як новий Меморандум із МВФ вплине на тарифи в Україні. Експерт енергоринку Олег Попенко зазначив, що вартість комунальних послуг може зрости майже вдвічі.