Українці можуть платити за електроенергію за різними тарифами: як перейти на найвигідніший

Будь-який українець має право купити багатозонний (дво- або три-) лічильник і платити за електроенергію за спеціальним тарифом.

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В Україні встановлено єдиний тариф для населення — 4,32 грн за кВт*год. Проте є ситуації, коли можна заплатити менше. Це стосується двох конкретних випадків. Для переходу на спеціальні тарифи потрібно подати заяву, а в деяких ситуаціях — пройти певну процедуру. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Заплатити менше можна в період з 1 жовтня по 30 квітня. Ключові умови — якщо люди використовують електричне опалення і якщо обсяг споживаної електроенергії не перевищує 2 тисячі кВт*год на місяць.

Це правило має стимулювати українців з електричним опаленням витрачати не більше 2000 кВт*год. Важливо зазначити, що не всі можуть скористатися пільговим тарифом на опалення. У технічному паспорті квартири чи будинку має бути зазначено, що опалення є електричним. Якщо у вас централізоване опалення, а також електрична тепла підлога, або якщо проєктом передбачено централізоване опалення, але воно з якихось причин не функціонує, то пільговий тариф не буде доступний.

"Потрібно розуміти, якщо в приватному будинку просто відсутнє пічне опалення або газовий котел, камін тощо, а фактично є тільки електрокотел, або коли в багатоквартирному будинку відсутнє централізоване опалення з якихось причин і люди зробили собі "теплу підлогу", але не дотримувалися встановленого порядку облаштування електрообігріву, то для них ці пільгові ціни не діятимуть", — ідеться в роз'ясненні директорки ТОВ "Волиньелектрозбут" Оксани Гентиш.

Перейти на тариф 2,64 грн/кВт*год можливо лише в тому разі, якщо в енергетичному паспорті об'єкта зазначено, що житло має опалюватися з використанням електроенергії.

Кожен українець має можливість придбати багатозонний (дво- або тризонний) лічильник і оплачувати електроенергію за спеціальним тарифом протягом певної частини доби. Для цього потрібно звернутися до свого постачальника електроенергії та запросити підключення багатозонного лічильника. Також буде потрібно оплатити вартість самого лічильника. Процес переходу на багатозонний тариф може зайняти кілька тижнів. З двозонним тарифом у період з 23:00 до 07:00 вартість електроенергії становить удвічі менше — 2,16 грн за кВт*год. При використанні тризонного лічильника діють три різні тарифи:

з 23:00 до 07:00 (нічний) — 1,728 грн за кВт*год;

з 7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (напівпіковий) — 4,34 грн за кВт*год;

з 8:00-11:00/20:00-22:00 (піковий) — 6,48 грн за кВт*год.

Тризонний лічильник варто встановлювати лише в тому разі, якщо ваше споживання електроенергії значне і ви здатні контролювати його використання, наприклад, уникаючи споживання в години з 08:00 до 11:00 і з 20:00 до 22:00. Що стосується двозонного лічильника, один із постачальників пропонує його з урахуванням доставки та встановлення за 4099 грн. Якщо припустити, що ваше середнє місячне споживання становить 300 кВт*год, то за чинним тарифом вам доведеться заплатити 1296 грн. У разі встановлення двозонного лічильника, якщо ви використовуватимете 100 кВт*год вночі і 200 кВт*год вдень, ваш щомісячний платіж знизиться до 1080 грн. Це дасть вам змогу заощадити 216 грн на місяць.

Нагадаємо, 15 жовтня народний депутат Володимир Мороз заявив, що ціни на електроенергію в Україні можуть зрости до 6-7 грн за кіловат для населення і 11-12 грн для бізнесу.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що вартість електроенергії для населення у 2025 році може підвищитися до 6,5-7 гривень за кіловат.