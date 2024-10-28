"Лишние" кубы: специалисты объяснили, почему в платежках за газ начисляют завышенные объемы

Счет выставляют по усредненным объемам потребления, если вовремя не передать показатели. Поэтому сообщать оператору показания счетчика необходимо ежемесячно, даже когда в квартире никто не живет, рассказали в консультационном центре.

Related video

Чтобы избежать завышенных счетов за газ, нужно передавать показатели газового счетчика ежемесячно с 1 по 5 число. Для этого можно воспользоваться сервисом своего оператора, чат-ботом компании "Нафтогаз Украины", позвонить в колл-центр или отправить смс. Об этом рассказал консультационный центр ГазПравда.

В сообщении отметили: если абонент не передает показатели, оплату начисляют по усредненным данным, которые могут получиться больше фактического потребления.

"Это среднее потребление рассчитывается на основании данных за предыдущие 3 года. Они есть в заявлении-присоединении, потребитель может с ними ознакомиться и понять, какое среднее начисление получится, если он не зафиксирует показатель счетчика", — пояснила руководитель департамента коммерческого учета Киевского филиала газсети Елена Солопчук.

Отдельно специалисты отметили важный нюанс: передавать показатели счетчика нужно, даже если вы не живете по этому адресу и не пользуетесь газом. В таком случае оператор ГРМ так же начислит объем потребленного газа по плановым показателям, и тогда будет накапливаться задолженность. Если нет возможности или желания регулярно передавать неизменные показания счетчика, можно написать заявление своему оператору о том, что вы временно не будете проживать по конкретному адресу.

"Можно подать заявление, позвонив в колл-центр. Или ежемесячно фиксировать один и тот же показатель счетчика, чтобы избежать начислений", — рассказала Елена Солопчук.

Как передать показания счетчика

Специалисты напомнили, что сервис 104.ua уже не доступен. Сейчас передавать показания с 1 по 5 число каждого месяца можно в личном кабинете национального оператора "Газораспределительные сети Украины" — однако нужно убедиться, что договор подписан именно с этим предприятием. Отмечается, что в Киевской, Полтавской и Одесской областях действуют локальные операторы газораспределительных сетей — в таком случае показатели нужно передавать с помощью их сервисов.

Абоненты "Нафтогаза" также могут пользоваться чат-ботом gas.ua в мессенджерах, звонить в колл-центр или отправить SMS-сообщение на номер 4647, указав девять цифр номера лицевого счета и через пробел пятизначное показания счетчика.

Напомним, 27 октября СМИ писали, что украинцы могут выбрать более выгодный тариф на электроэнергию. Чтобы платить меньше по специальному тарифу, нужно купить многозонный счетчик.

Кроме того, 25 октября Фокус писал о том, как новый Меморандум с МВФ повлияет на тарифы в Украине. Эксперт энергорынка Олег Попенко отметил, что стоимость коммунальных услуг может вырасти почти вдвое.