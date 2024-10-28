Во Львове заработает такси во время комендантского часа: детали от ОВА

Водителям такси нужно будет получать для ночной работы специальные пропуска. Требований к пассажирам местные власти не устанавливают.

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Во Львове запустят такси во время комендантского часа. Об этом со ссылкой на брифинг местных властей 28 октября сообщили в Zaxid.net.

Пилотный проект будет касаться двух сервисов — Bolt и Uklon. Руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень объяснил, что для работы ночью нужно будет получать специальный пропуск. Такой будут выдавать в комендатуре.

Водителям, которые будут обслуживать клиентов такси во время комендантского часа, нужно будет иметь при себе пропуск. Кроме того, у них должны быть обновлены военно-учетные данные.

У пассажиров никаких пропусков не будут требовать. Как пояснили в обладминистрации, замысел заключается в том, что такси будут пользоваться туристы. То есть люди будут ехать ночью с вокзала или на вокзал. Также услуга позволит передвигаться по городу при крайней необходимости.

По словам Греня, за время действия комендантского часа во Львове не возникало конфликтов с теми, кто находился на улице из-за прибытия или отправления поезда. Услуга легального вызова такси ночью должна заработать уже к концу недели.

"В промежуток с 00:00 до 05:00, во время комендантского часа, во Львов прибывает около 20-30 поездов. Это фактически то количество людей, которое потенциально требует того или иного передвижения в ночное время, при условии соблюдения всех норм. Чтобы это передвижение было безопасным и по адекватным ценам, а также, чтобы оно было прозрачным, в сотрудничестве с компаниями Bolt и Uklon на этой неделе мы запустим этот сервис", — пояснил первый заместитель мэра Андрей Москаленко.

Напомним, в "Энергоатоме" сообщили, что утром 28 октября один из запущенных ВС РФ "шахедов" пролетел критически близко к энергоблоку Хмельницкой АЭС.

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