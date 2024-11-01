Головного інспектора Міноборони звільнили за доповіді, які засмутили керівництво, — ЗМІ

Минулого місяця Воронченко нібито розказав президенту про якість роботи центрів бойової підготовки ЗСУ. Її він назвав критичною.

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Екскомандувача ВМС адмірала Ігоря Воронченка звільнили з посади головного інспектора Міністерства оборони України. Про це пише "Українська правда" з посиланням на свої джерела у Міністерстві оборони України.

Наказ про звільнення підписано 31 жовтня 2024 року. Воронченко зарахований в розпорядження міністра оборони. Про мотиви відставки в МОУ не уточнили.

Інше українське видання "Бабель" вважає, що Воронченка могли звільнити з посади через надто правдиві доповіді про стан справ з навчанням мобілізованих у навчальних центрах.

"16 вересня Воронченко зробив важливу доповідь — розказав президенту про якість роботи центрів бойової підготовки ЗСУ. Джерела "Бабеля" казали, що вона була критичною. Тоді депутатка від "слуг" Марʼяна Безугла написала про звільнення Воронченка. Однак джерела "Бабеля" припускали, що звіт і відставка не повʼязані. Станом на 19 вересня документів про звільнення ще не було", — пише "Бабель".

Нагадаємо, що 27 жовтня повідомлялося, що у Львові звільнили керівництво медзакладу, де лікарка взяла хабар у розмірі 2 млн гривень.