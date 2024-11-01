Главного инспектора Минобороны уволили за доклады, которые расстроили руководство, — СМИ

В прошлом месяце Воронченко якобы рассказал президенту о качестве работы центров боевой подготовки ВСУ. Ее он назвал критическим.

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Экс-командующего ВМС адмирала Игоря Воронченко уволили с должности главного инспектора Министерства обороны Украины. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в Министерстве обороны Украины.

Приказ об увольнении подписан 31 октября 2024 года. Воронченко зачислен в распоряжение министра обороны. О мотивах отставки в МОУ не уточнили.

Другое украинское издание "Бабель" считает, что Воронченко могли уволить с должности из-за слишком правдивых докладов о состоянии дел с обучением мобилизованных в учебных центрах.

"16 сентября Воронченко сделал важный доклад — рассказал президенту о качестве работы центров боевой подготовки ВСУ. Источники "Бабеля" говорили, что оно было критическим. Тогда депутат от "слуг" Марьяна Безуглая написала об увольнении Воронченко. Однако источники "Бабеля" предполагали, что отчет и отставка не связаны. По состоянию на 19 сентября документов об увольнении еще не было", — пишет "Бабель".

Напомним, что 27 октября сообщалось, что во Львове уволили руководство медучреждения, где врач взяла взятку в размере 2 млн гривен.