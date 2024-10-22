Дмитро Кулеба прокоментува причини його звільнення з посади голови МЗС

За словами Дмитра Кулеби, нарікань щодо його роботи в міністерстві йому не озвучували.

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Голова МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував причини його звільнення з міністерства. Свою думку він висловив в інтерв’ю журналістки Раміни Есхакзай.

Так, він заявив, що всі версії та чутки щодо його звільнення маю право на поширення у просторі, однак насправді, він у свій бік не почув жодних дорікань щодо його роботи.

"Ми живемо у демократичній країні, тож всі версії чуток мають вільний простір для поширення. Можу сказати, що жодних претензій до своєї роботи під час звільнення я не почув, їх не було. І те, що це не питання проблем у зовнішній політиці, очевидно для мене", — пояснив Кулеба.

Дмитро Кулеба також розповів, що дізнався про своє звільнення в спортивному залі. Адже йому зателефонував прем’єр-міністр, який призначив зустріч, він одразу зрозумів про що буде йти мова.

Кохана Дмитра Світлана Павелецька розповіла, що коли дізналася новину, дуже хвилювалася за чоловіка, щоб він не впав у депресію. Кулеба розповів, що одразу після звільнення Світлана попросила пообіцяти їй дві речі: "По-перше, ти будеш регулярно голитися і не ходитимеш у треніках". За словами Кулеби, тепер він голиться частіше, ніж коли був міністром, і спортивний костюм вдягаю лише тоді, коли йде на прогулянку з собакою.

Також ексміністр розповів, що найдовше від новини про звільнення відходили його батьки.

"Довелося довго відкачувати батьків не через те, що я втратив посаду, а тому, що у них було відчуття несправедливості. Це батьки, для них дитина завжди найкраща", — розповів Кулеба.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дмитро Кулеба розповів, чим планує займатися після звільнення з міністерства.

Крім цього, Фокус писав, що Дмитро Кулеба розповів про знайомство та розподіл бюджету з коханою.