Збитків на $30 млн: ексміністру інфраструктури України повідомили про підозру

За даними слідства, колишній міністр був задіяний у схемі, за якою половина корабельного збору із суден у морському порту "Південний" стягувалась приватними компаніями.

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У середу, 22 лютого, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили ексміністру інфраструктури України та його колишньому першому заступнику про підозру в зв'язку із завданням державі збитків на 30 млн доларів. Про це йдеться на офіційному сайті НАБУ.

Повідомляється, що в липні 2015 року тодішній голова Міністерства інфраструктури та його заступник сприяли прийняттю указу, який передбачає стягнення половини корабельного збору із суден у морському порту "Південний" приватними компаніями.

Відповідно до тогочасного законодавства, стягнення згаданих коштів було винятковою прерогативою ДП "АМПУ", як користувача акваторії порту, що належить державі.

Слідчі з'ясували, що указ не мав необхідного економічного обґрунтування та був ухвалений усупереч зауваженням департаменту економіки та фінансів Мінінфраструктури та ДП "АМПУ".

Крім того, серед бенефіціарних власників приватних компаній, які отримують кошти, було виявлено особу, підозрювану НАБУ та САП у корупції, яка перебуває у розшуку та внесена до списку санкцій РНБО.

"За результатами експертизи, лише протягом 2017-2021 рр. через незаконний наказ держава недоотримала понад 30 млн доларів США, які й інкримінують підозрюваним. Проте слідство досліджує наслідки дії схеми й протягом наступних періодів", — зазначають в НАБУ.

Дії міністра та його заступника кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України.

У публікації не згадується ім'я ексголови Міністерства інфраструктури, проте у виданні "Бабель" стверджують, що йдеться про Андрія Пивоварського, який обіймав посаду голови відомства з 2014 по 2016 рік.

Нагадаємо, що 21 лютого суддівська колегія ВАКС після чергової неявки до суду народного депутата Сергія Шахова, якого звинувачують у декларуванні недостовірної інформації на суму 88 млн гривень, постановила примусово привести його до суду.

Фокус також писав про те, що 17 лютого народній депутатці України IX скликання повідомили про підозру через навмисно неправильно заповнену податкову декларацію та приховування понад 4,315 млн грн. За даними ЗМІ, йдеться про Наталю Королевську.