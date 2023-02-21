ВАКС ухвалив примусово привести до суду нардепа Сергія Шахова, — ЗМІ

У Вищому антикорупційному суді стверджують, що парламентар без поважних причин не з'являється на судових засіданнях, ігноруючи законні вимоги.

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Суддівська колегія Вищого антикорупційного суду після чергової неявки до суду народного депутата, який звинувачується у декларуванні недостовірної інформації на суму 88 млн. гривень, ухвалила примусово привести його до суду. Про це 21 лютого повідомила пресслужба ВАКСу.

У публікації традиційно не вказано ім'я обвинуваченого, але за даними джерел "Української правди" йдеться про нардепа Сергія Шахова.

У повідомленні ВАКС зазначено, що нардеп без поважних причин не з'являється на судових засіданнях. Зокрема, 22 листопада минулого року антикорупційний суд зобов'язав Шахова заплатити 5 000 гривень за неявку до суду. Майже через місяць, 17 січня 2023 року, суд прийняв аналогічне рішення — сума штрафу при цьому збільшилася до 10 700 гривень. А 21 лютого нардеп вкотре проігнорував засідання та не з'явився до зали суду.

"З огляду на неявку, суд постановив здійснити привід обвинуваченого до суду. Засідання призначене на 01.03.2023", — йдеться у повідомленні.

Пресслужба ВАКС уточнила, що у декларації за 2020 рік народний депутат не вказав інформацію про житловий будинок, земельну ділянку в Київській області та офіс, які перебували у його користуванні. Крім того було встановлено, що нардеп не вніс до своєї декларації відомості про майно та доходи, власником яких є його законна дружина. Всього йдеться про активи на суму 87,6 млн гривень.

Нагадаємо, 22 листопада 2021 року Фокус попросив Сергія Шахова прокоментувати звинувачення на його адресу з боку НАБУ, яке вручило нардепу підозру у рамках кримінального провадження про недостовірне декларування. Нардеп заявив, що українська влада та силові структури намагаються чинити на нього тиск, однак у них, на його думку, "нічого не вийде".

ВАКС 24 січня ухвалив рішення про відправку колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського під цілодобовий домашній арешт на строк до 22 березня 2023 року. Колишньому чиновнику також не дозволили міняти місце проживання чи роботи та залишати Київ без попереднього попередження відповідних органів.