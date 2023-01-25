ВАКС відправив під домашній арешт Лозінського: реакція підозрюваного (відео)

Колишнього заступника голови Мінрегіону Василя Лозінського звинувачують у отриманні хабара в $400 000 за сприяння укладенню договорів із закупівлі генераторів.

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У вівторок, 24 січня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ухвалив рішення про відправлення колишнього заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури під цілодобовий домашній арешт строком до 22 березня 2023 року. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Імовірно, йдеться про Василя Лозинського. Згідно з рішенням суду, підозрюваний зобов'язаний прибувати на вимогу до слідчого, прокурора та суду. Колишньому чиновнику також не дозволяється змінювати місце проживання чи роботи та залишати Київ без попереднього попередження згаданих посадових осіб.

ВАКС також зобов'язав ексзаступника міністра здати на зберігання до відповідних органів державної влади документи, які надають право на виїзд з України. Крім того, ексчиновник має утримуватися від спілкування з деякими особами та носити електронний засіб контролю.

Після засідання Василь Лозінський дав коментар виданню "Суспільне", в якому заперечував факт отримання хабара у розмірі 400 тисяч доларів.

"Позиція захисту та моя особиста, що ми не згодні з цими тезами, які прописані в обвинуваченні, це перше. Друге – рішення суду, на те воно і рішення суду. Ми його виконуватимемо і працюватимемо по ньому", — сказав Лозінський журналістам.

[ + – ] Лозинський не згоден зі звинуваченням у корупції

Справа про закупівлю генераторів

У суботу, 21 січня, співробітники НАБУ заарештували першого заступника голови Міністерства розвитку громад та територій України Василя Лозінського за підозрою у незаконному привласненні 400 000 доларів.

На день пізніше віце-прем'єр з відновлення України Олександр Кубраков повідомив про усунення Лозінського з посади. Він також згадав про те, що колишній заступник голови Міністерства розвитку громад та територій був замішаний у розкраданні бюджетних коштів.

"Він був затриманий при отриманні неправомірної вигоди у розмірі 400 тис. дол. США. Ці кошти він отримав за сприяння у укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки. Кримінальне провадження було зареєстровано у вересні 2022 року", — написав Кубраков.

Нагадаємо, що 23 січня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував арешти чиновників, підозрюваних у корупції. Слідом за цим були звільнення держслужбовців з різних відомств.

Ще Фокус писав про те, що на корупційні розслідування щодо представників української влади відреагували у Єврокомісії. Прес-секретар Єврокомісії Ана Пісонеро зазначила, що боротьба з корупцією є однією з умов вступу України до ЄС.