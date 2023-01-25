ВАКС отправил под домашний арест Лозинского: реакция подозреваемого (видео)

Бывшего замглавы Минрегиона Василия Лозинского обвиняют в получении взятки в $400 000 за содействие заключению договоров по закупке генераторов.

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Во вторник, 24 января следственный судья Высшего антикоррупционного суда принял решение об отправке бывшего заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры под круглосуточный домашний арест сроком до 22 марта 2023 года. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Предположительно, речь идет о Василии Лозинском. Согласно решению суда, подозреваемый обязан являться по требованию к следователю, прокурору и суду. Бывшему чиновнику также не разрешается менять место жительства или работы и покидать Киев без предварительного предупреждения упомянутых должностных лиц.

ВАКС также обязал экс-заместителя министра сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти документы, дающие право на выезд из Украины. Кроме того, экс-чиновник должен воздерживаться от общения с некоторыми лицами и носить электронное средство контроля.

По итогам заседания Василий Лозинский дал комментарий изданию "Суспільне", в котором отрицал факт получения взятки в размере 400 тысяч долларов.

"Позиция защиты и моя личная, что мы не согласны с этими тезисами, которые прописаны в обвинении, это первое. Второе – решение суда, на то оно и решение суда. Мы будем его исполнять и работать по нему", — сказал Лозинский журналистам.

[ + – ] Лозинский не согласен с обвинением в коррупции

Дело о закупке генераторов

В субботу, 21 января сотрудники НАБУ арестовали первого заместителя главы Министерства развития общин и территорий Украины Василия Лозинского по подозрению в незаконном присвоении 400 000 долларов.

Днем позже вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков сообщил об отстранении Лозинского от должности. Он также упомянул о том, что бывший заместитель главы Министерства развития общин и территорий был замешан в хищении бюджетных средств.

"Он был задержан при получении неправомерной выгоды в размере 400 тыс. дол. США. Эти средства он получил при содействии в заключении договоров на закупку оборудования и техники. Уголовное производство было зарегистрировано в сентябре 2022 года", — написал Кубраков.

Напомним, что 23 января глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал аресты чиновников, подозреваемых в коррупции. Следом за этим последовали увольнения госслужащих из различных ведомств.

Еще Фокус писал о том, что на коррупционные расследования в отношении представителей украинской власти отреагировали в Еврокомиссии. Пресс-секретарь Еврокомиссии Ана Писонеро отметила, что борьба с коррупцией является одним из условий для вступления Украины в ЕС.