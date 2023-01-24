Увольнения чиновников в Украине: в ЕС отреагировали на коррупционные расследования

По словам пресс-секретаря Еврокомиссии Аны Писонеро, борьба с коррупцией является одним из условий для выделения Украине финансовой помощи со стороны ЕС.

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В Европейской комиссии прокомментировали коррупционные расследования и отставки среди представителей власти Украины. Пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Ана Писонеро заявила на брифинге в Брюсселе, что усилия Украины по проведению антикоррупционных реформ приветствуются, сообщил корреспондент издания "Укринформ".

"Да мы приняли во внимание сообщения о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует эти случаи. Существует общее правило — мы не комментируем продолжающиеся уголовные расследования. Но мы приветствуем тот факт, что властные структуры Украины серьезно относятся к этим проблемам", — сказала Писонеро.

Спикер Еврокомиссии указала на то, что заключение ЕС касательно заявки Украины на членство предусматривает усиление борьбы с коррупцией на высоком уровне и проведение соответствующих расследований.

Писонеро отметила, что Киев уже сделал ряд важных шагов в этом направлении. Речь идет о назначении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и начале отбора нового директора Национального антикоррупционного бюро.

По словам Аны Писонеро, Еврокомиссия в полной мере оценит усилия Украины по укреплению антикоррупционных институций осенью 2023 года.

"Антикоррупционная деятельность является ключевым фактором в процессе расширения ЕС, а также условием предоставления макрофинансовой помощи от ЕС", — заявила спикер.

Увольнения представителей власти в Украине

23 января председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал задержания должностных лиц в Украине, подозреваемых в коррупции. Чиновник заявил, что "активные посадки" могут начаться уже весной этого года.

"Некоторые люди потеряли разум и мародерствуют без страха и угрызений совести", — констатировал Арахамия.

Данному решению предшествовал скандал, связанный с закупками Минобороны Украины продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам.

Во вторник, 24 января стало известно об увольнении замминистра обороны Украины Вячеслава Шаповалова, отвечающего за тыловое обеспечение армии. Отставку одобрил глава Минобороны Алексей Резников.

В информационном пространстве также всплыло дело о закупке генераторов, в рамках которого замглавы Минрегиона Василия Лозинского подозревают в получении взятки в $400 тыс.

Ранее, 23 января свой пост покинул замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Днем позже появилась информация об увольнении заместителя генерального прокурора Украины Алексея Симоненко, после того, как стало известно, что он вместе с семьей ездил в Испанию на новогодние праздники.

Еще Фокус писал о том, что 24 января заместитель министра развития громад и территорий Украины Иван Лукеря написал заявление об увольнении. По его словам, решение об отставке было принято им в начале этого года.