Звільнення чиновників в Україні: у ЄС відреагували на корупційні розслідування

За словами прессекретарки Єврокомісії Ани Пісонеро, боротьба з корупцією є однією з умов для надання Україні фінансової допомоги з боку ЄС.

Related video

У Європейській комісії прокоментували корупційні розслідування та відставки серед представників влади України. Прессекретарка Єврокомісії з питань розширення та сусідства Ана Пісонеро заявила на брифінгу у Брюсселі, що зусилля України щодо проведення антикорупційних реформ схвалюються, повідомив кореспондент видання "Укрінформ".

"Так ми взяли до уваги повідомлення про те, що Національне антикорупційне бюро України розслідує ці випадки. Існує загальне правило — ми не коментуємо кримінальні розслідування, що продовжуються. Але ми схвалюємо той факт, що владні структури України серйозно ставляться до цих проблем", — сказала Пісонеро.

Спікерка Єврокомісії вказала на те, що висновок ЄС щодо заявки України на членство передбачає посилення боротьби з корупцією на високому рівні та проведення відповідних розслідувань.

Пісонеро зазначила, що Київ уже здійснив низку важливих кроків у цьому напрямку. Йдеться про призначення голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та початок відбору нового директора Національного антикорупційного бюро.

За словами Ани Пісонеро, Єврокомісія повною мірою оцінить зусилля України щодо зміцнення антикорупційних інституцій восени 2023 року.

"Антикорупційна діяльність є ключовим фактором у процесі розширення ЄС, а також умовою надання макрофінансової допомоги від ЄС", — заявила речниця.

Звільнення представників влади в Україні

23 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував затримання посадових осіб в Україні, підозрюваних у корупції. Чиновник заявив, що "активні посадки" можуть розпочатися вже навесні цього року.

"Деякі люди втратили розум і мародерствують без страху та докорів совісті", — констатував Арахамія.

Цьому рішенню передував скандал, пов'язаний із закупівлями Міноборони України продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами.

У вівторок, 24 січня, стало відомо про звільнення заступника міністра оборони України В'ячеслава Шаповалова, який відповідає за тилове забезпечення армії. Відставку схвалив голова Міноборони Олексій Резніков.

В інформаційному просторі також сплила справа про закупівлю генераторів, в межах якої заступник голови Мінрегіону Василя Лозинського підозрюють в отриманні хабара у розмірі $400 тис.

Раніше, 23 січня свою посаду залишив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко. На день пізніше з'явилася інформація про звільнення заступника генерального прокурора України Олексія Симоненка, після того, як стало відомо, що він разом із сім'єю їздив в Іспанію на новорічні свята.

Ще Фокус писав про те, що 24 січня заступник міністра розвитку громад і територій України Іван Лукеря написав заяву про звільнення. За його словами, рішення про відставку було ухвалено ним на початку цього року.