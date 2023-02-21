ВАКС постановил принудительно привести в суд нардепа Сергея Шахова, — СМИ

В Высшем антикоррупционном суде утверждают, что парламентарий без уважительной причины не появляется на судебных заседаниях, игнорируя законные требования.

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Судейская коллегия Высшего антикоррупционного суда после очередной неявки в суд народного депутата, который обвиняется в декларировании недостоверной информации на сумму 88 млн гривен, постановила принудительно привести его в суд. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба ВАКС.

В публикации традиционно не указано имя обвиняемого, но по данным источников "Украинской правды" речь идет о нардепе Сергее Шахове.

В сообщении ВАКС указано, что нардеп без уважительной причины не появляется на судебных заседаниях. В частности 22 ноября прошлого года антикоррупционный суд обязал Шахова заплатить 5 000 гривен за неявку в суд. Спустя почти месяц, 17 января 2023, суд принял аналогичное решение — сумма штрафа при этом увеличилась до 10 700 гривен. А 21 февраля нардеп в который раз проигнорировал заседание и не явился в зал суда.

"Учитывая неявку, суд поставил осуществить привод обвиняемого в суд. Заседание назначено на 01.03.2023", — говорится в сообщении.

Пресс-служба ВАКС уточнила, что в декларации за 2020 год народный депутат не указал информацию о жилом доме, земельном участке в Киевской области и офис, находившихся в его пользовании. Кроме того было установлено, что нардеп не внес в свою декларацию сведения об имуществе и доходах, собственником которых является его гражданская жена. Всего речь идет об активах на сумму в 87,6 млн гривен.

Напомним, 22 ноября 2021 года Фокус попросил Сергея Шахова прокомментировать обвинения в его адрес со стороны НАБУ, которое вручило нардепу подозрение в рамках уголовного производства о недостоверном декларировании. Нардеп заявил, украинская власть и силовые структуры пытаются оказать на него давление, однако у них, по его мнению, "ничего не получится".

ВАКС 24 января принял решение об отправке бывшего заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского под круглосуточный домашний арест сроком до 22 марта 2023 года. Бывшему чиновнику также не разрешили менять место жительства или работы и покидать Киев без предварительного предупреждения соответствующих органов.