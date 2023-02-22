Ущерба на $30 млн: экс-министру инфраструктуры Украины сообщили о подозрении

По данным следствия, бывший министр был задействован в схеме, по которой половина корабельного сбора с судов в морском порту "Южный" взималась частными компаниями.

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В среду, 22 февраля, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили экс-министру инфраструктуры Украины и его бывшему первому заместителю о подозрении в связи с нанесением государству убытков на 30 млн долларов. Об этом говорится на официальном сайте НАБУ.

Сообщается, что в июле 2015 года тогдашний глава Министерства инфраструктуры и его заместитель способствовали принятию указа, предусматривающего взимание половины корабельного сбора с судов в морском порту "Южный" частными компаниями.

Согласно законодательству того времени, взимание упомянутых средств было исключительной прерогативой ГП "АМПУ", как пользователя акватории порта, принадлежащего государству.

Следователи выяснили, что указ не имел необходимого экономического обоснования и был принят вопреки замечаниям департамента экономики и финансов Мининфраструктуры и ГП "АМПУ".

Кроме того, среди бенефициарных владельцев частных компаний, получающих средства, было выявлено лицо, подозреваемое НАБУ и САП в коррупции, пребывающее в розыске и внесенное в санкционный список СНБО.

"По результатам экспертизы, только в течение 2017-2021 гг. из-за незаконного приказа государство недополучило более 30 млн долларов США, которые и инкриминируют подозреваемым. Однако следствие исследует последствия действия схемы и в течение последующих периодов", — отмечают в НАБУ.

Действия министра и его заместителя квалифицированы по ч.2 ст. 364 УК Украины.

В публикации не упоминается имя экс-председателя Министерства инфраструктуры, однако в издании "Бабель" утверждают, что речь идет об Андрее Пивоварском, который занимал пост главы ведомства с 2014 по 2016 год.

Напомним, что 21 февраля судейская коллегия ВАКС после очередной неявки в суд народного депутата Сергея Шахова, который обвиняется в декларировании недостоверной информации на сумму 88 млн гривен, постановила принудительно привести его в суд.

Фокус также писал о том, что 17 февраля народной депутатке Украины IX созыва сообщили о подозрении из-за умышленно неверно заполненной налоговой декларации и сокрытии более 4,315 млн грн. По данным СМИ, речь идет о Наталье Королевской.