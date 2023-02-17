Скрыла недвижимость: НАБУ сообщило о подозрении нардепу от "ОПЗЖ"

По информации следствия, народный депутат Украины не внесла в электронную декларацию данные о земельных участках в Киевской области и недвижимости в России.

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Одной из народных депутаток Украины сообщили о подозрении из-за умышленно неверно заполненной налоговой декларации. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

По информации следствия, народная депутатка Украины IX созыва не задекларировала свое имущество в Украине и России. Она внесла недостоверные сведенья в е-декларацию за 2020 год.

Речь идет о:

двух земельных участках в Киевской области совокупной площадью более 0,8 га;

жилой дом в РФ, площадью 120,1 квадратных метров;

земельный участок на территории России, площадью 1,13 га.

Общая стоимость незадекларированного имущества составляет более 4,315 млн. грн.

Издание "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники в правоохранительных заявило, что речь идет о Наталье Королевской — народной депутатке от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ.

Напомним, НАПК подозревает нардепа Королевскую в коррупции на 50 млн грн. Следователи ведомства выявили несоответствия в налоговой декларации. По словам нардепа, жилье за 2 млн долларов приобрел ее отец. Однако его суммарный доход за 15 лет с 1998 по 2013 год не превышал 165 тысяч гривен.

Фокус также писал, что в начале ноября 2022 года журналисты нашли у нардепа Королевской дом в Подмосковье. В соответствии с записями официального реестра прав РФ, украинский политик с 2005 года владеет земельным участком и домом в селе Круглино Дмитровского района Московской области. Недвижимость бывшей депутатки находится в курортной зоне возле леса.