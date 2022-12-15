Несоответствия в декларации: НАПК подозревает нардепа Королевскую в коррупции на 50 млн грн

НАПК выявило несоответствия в налоговой декларации. По словам нардепа, жилье за 2 млн долларов приобрел ее отец. Однако его суммарный доход за 15 лет с 1998 по 2013 год не превышал 165 тысяч гривен.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) передало в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) данные о нардепе мониторинга за имуществом Натальи Королевской, которые указывают на возможное незаконное обогащение на общую сумму 49,6 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что народная избранница, возможно, вписала недостоверные сведения в свою декларацию о доходах за 2020 год.

Королевская упомянула о праве пользования земельным участком общей площадью 0,2258 га, который, по ее утверждениям, находится в собственности ее отца.

Примечательно и то, что дом располагается не только на задекларированной земле, но и занимает другие соседние участки. Данные аэрофотосъемки свидетельствуют о том, что все участки смежные — и вместе с домами и другими объектами недвижимости составляют общий комплекс, огражденный забором.

Жилищный комплекс, в который входит четыре земельных участка с двумя домами, отец Королевской приобрел посредством ипотечного договора. Договор ссуды на общую сумму 2 млн долларов в 2013 году заключили с кипрской компанией. Представителем этой компании выступал помощник Королевской. Сумма обеспечения по договору ипотеки — порядка 49 млн грн. Вместе с тем, общий доход, который отец и мать нардепа получили за период 1998 – 2013 гг., — только 165 тыс. гривен без вычета налогов и расходов на проживание.

На запрос НАПК Королевская ответила, что не знает, откуда у ее отца средства на предоставление ссуды. Однако в декларации депутата указано, что она пользуется домовладением в с. Лесники, что также подтверждается выводами нескольких журналистских расследований.

Королевская также не указала, что с 2005 года в ее собственности находился земельный участок в Московской области.

За 2020 год депутат задекларировала примерно 27 млн грн наличными, но такая сумма не подтверждается официальными источниками ее доходов, что может указывать на нарушения налогового законодательства Украины.

Если коррупционные подозрения будут доказаны, Королевскую могут привлечь к ответственности.

Напомним, что ВАКС изъял все имущество Януковича в пользу государства, Среди конфискованного у бывшего президента — 100% долей в уставном капитале ООО "Танталит" и ООО "Дом Лесника", 31 миллион гривен и 84,9 тысяч долларов на банковских счетах.

Ранее Фокус сообщал, что Юрий Сойма, которого подозревают в коррупции и подделке документов, пытается возглавить филиал ГП "Леса Украины" в Закарпатье.