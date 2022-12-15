Невідповідності в декларації: НАЗК підозрює нардепку Королевську в корупції на 50 млн грн

НАЗК виявило невідповідності в податковій декларації. За словами нардепки, житло за 2 млн доларів придбав її батько. Проте його сумарний дохід за 15 років із 1998 по 2013 рік не перевищував 165 тисяч гривень.

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) передало до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) дані про моніторинг за майном нардепки Наталії Королевської, які вказують на можливе незаконне збагачення на загальну суму 49,6 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначається, що народна обраниця, можливо, вписала недостовірні відомості до своєї декларації про доходи за 2020 рік.

Королевська згадала про право користування земельною ділянкою загальною площею 0,2258 га, яка, за її твердженнями, перебуває у власності її батька.

Примітно й те, що будинок розташовується не лише на задекларованій землі, а й на інших сусідніх ділянках. Дані аерофотозйомки свідчать про те, що всі ділянки суміжні, — і разом із будинками й іншими об'єктами нерухомості складають загальний комплекс, огороджений парканом.

Житловий комплекс, до якого входять чотири земельні ділянки з двома будинками, батько Королевської придбав у вигляді іпотечного договору. Договір позики на загальну суму 2 млн доларів у 2013 році уклали з кіпрською компанією. Представником цієї компанії виступав помічник Королевської. Сума забезпечення за договором іпотеки — близько 49 млн грн. Водночас загальний дохід, який батько та мати нардепки отримали за період 1998 – 2013 рр. — лише 165 тис. гривень без вирахування податків і витрат на проживання.

На запит НАЗК Королевська відповіла, що не знає, звідки в її батька кошти на надання позики. Проте в декларації депутатки зазначено, що вона користується домоволодінням у с. Лісники, що також підтверджується висновками кількох журналістських розслідувань.

Королевська також не зазначила, що з 2005 року в її власності була земельна ділянка в Московській області.

За 2020 рік депутатка задекларувала приблизно 27 млн грн готівкою, але така сума не підтверджується офіційними джерелами її доходів, що може вказувати на порушення податкового законодавства України.

Якщо корупційні підозри буде доведено, Королевську можуть притягнути до відповідальності.

Нагадаємо, що ВАКС вилучив усе майно Януковича на користь держави, серед конфіскованого в колишнього президента — 100% часток у статутному капіталі ТОВ "Танталіт" і ТОВ "Дом Лесника", 31 мільйон гривень і 84,9 тисяч доларів на банківських рахунках.

Раніше Фокус повідомляв, що Юрій Сойма, якого підозрюють у корупції та підробці документів, намагається очолити філію ДП "Ліси України" на Закарпатті.