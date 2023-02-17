Приховала нерухомість: НАБУ повідомило про підозру нардепці від ОПЗЖ

За інформацією слідства, народна депутатка України не внесла до електронної декларації дані про земельні ділянки у Київській області та нерухомість у Росії.

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Одній із народних депутаток України повідомили про підозру через навмисне неправильно заповнену податкову декларацію. Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України.

За інформацією слідства, народна депутатка України ІХ скликання не задекларувала своє майно в Україні та Росії. Вона внесла недостовірні відомості до е-декларації за 2020 рік.

Мова йде про:

дві земельні ділянки у Київській області сукупною площею понад 0,8 га;

житловий будинок у РФ, площею 120,1 квадратних метрів;

земельну ділянку біля Росії, площею 1,13 га.

Загальна вартість незадекларованого майна становить понад 4,315 млн грн.

Видання "РБК-Україна" з посиланням на свої джерела у правоохоронних заявило, що йдеться про Наталію Королевську — народну депутатку від забороненої в Україні партії ОПЗЖ.

Нагадаємо, НАЗК підозрює нардепку Королевську в корупції на 50 млн грн. Слідчі відомства виявили невідповідності у податковій декларації. За словами нардепа, житло за 2 млн доларів придбав її батько. Проте його сумарний дохід за 15 років із 1998 по 2013 рік не перевищував 165 тисяч гривень.

Фокус також писав, що на початку листопада 2022 року журналісти знайшли у нардепа Королівський будинок у Підмосков'ї. Відповідно до записів офіційного реєстру прав РФ, український політик з 2005 року володіє земельною ділянкою та будинком у селі Круглине Дмитрівського району Московської області. Нерухомість колишньої депутатки знаходиться у курортній зоні біля лісу.