Ховала 16 років: журналісти знайшли у нардепки Королевської будинок у Підмосков'ї (документи)

Наталія Королевська володіє земельною ділянкою у Московській області. Будучи депутаткою Верховної Ради, вона не вносила свою російську нерухомість у декларації.

Related video

Ексміністриня соцполітики України та колишня народна депутатка Наталія Королевська 16 років приховувала нерухомість у Московській області в Росії. Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Схеми".

Відповідно до записів офіційного реєстру прав РФ, українська політикиня з 2005 року володіє земельною ділянкою і будинком у селі Круглино Дмитрівського району Московської області. Нерухомість колишньої депутатки знаходиться у курортній зоні біля лісу. Неподалік розташований гірськолижний курорт "Яхрома Парк".

[ + – ] Будинок Королевської знаходиться поряд із гірськолижним курортом у Підмосков'ї Фото: Схеми

У Верховну Раду Королевську вперше було обрано в 2006 році, але з того часу в жодній декларації вона не вказувала свою нерухомість в РФ. Це може бути порушення антикорупційного законодавства, уточнюють журналісти.

[ + – ] Нерухомість Королевської вказана у російському реєстрі Фото: Схеми

"Тут може йтися про ознаки порушення двох статей Кримінального кодексу. Перша — це стаття 366-2, декларування недостовірної інформації. Або ще стаття 368-5, незаконне збагачення. У другому випадку — якщо придбане майно без законних джерел доходів", –– прокоментував голова правління ГО "Антикорупційний штаб" і заступник голови Громадської ради при НАЗК Сергій Міткалик.

Наталія Королевська виїхала за межі України напередодні повномасштабного російського вторгнення.

Уперше до парламенту Королевська пройшла у 2006 році від Блоку Юлії Тимошенко.

У 2012-2014 рр. обіймала посаду міністрині соціальної політики України.

З 2014 року — була народною депутаткою від Опозиційного блоку, з 2019 року — від партії ОПЗЖ.

Відома своєю проросійською позицією.

Нагадаємо, 3 листопада Верховна Рада позбавила мандатів народних депутатів Вадима Рабіновича від забороненої в Україні партії ОПЗЖ та Ігоря Васильковського зі "Слуги народу". Ще 18 липня Володимир Зеленський позбавив Рабіновича та Васильківського громадянства України своїм указом.