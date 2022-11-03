Рада достроково позбавила депутатських мандатів Рабіновича та Васильківського

Парламент проголосував за припинення повноважень народних депутатів через позбавлення їх громадянства України.

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Верховна Рада у четвер, 3 листопада, позбавила мандатів народних депутатів Вадима Рабіновича від забороненої в Україні партії ОПЗЖ та Ігоря Васильківського із "Слуги народу". Про це у себе в соцмережах розповів нардеп Ярослав Железняк.

Він уточнив, що ще 18 липня президент України Володимир Зеленський позбавив Рабіновича та Васильківського громадянства України своїм указом №502. У зв'язку із цим парламент проголосував за припинення повноважень нардепів.

Обидві постанови про позбавлення Рабіновича і Васильківського мандатів — №8160 та №8161 — зареєстровані у Верховній Раді 28 жовтня.

Як розповів Железняк, за рішення щодо Васильківського проголосувало 292 парламентарі, за Рабіновича — 304.

Таким чином, у Верховній Раді наразі залишилося 417 народних депутатів.

Як раніше розповідав Фокус, ще 6 жовтня Верховна Рада позбавила депутатів Васильківського та Рабіновича посад у парламенті. Крім того, того ж дня з посади зняли і нардепа Рената Кузьміна.

Нагадаємо, співробітники ДБР обшукали нардепів від фракції ОПЗЖ, які незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України. В результаті у Вадима Рабіновича вилучили три рушниці та великі суми готівки у гривнях та доларах.