Рада досрочно лишила депутатских мандатов Рабиновича и Васильковского

Парламент проголосовал за прекращение полномочий народных депутатов в связи с лишением их гражданства Украины.

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Верховная Рада в четверг, 3 ноября, лишила мандатов народных депутатов Вадима Рабиновича от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ и Игоря Васильковского из "Слуги народа". Об этом у себя в соцсетях рассказал нардеп Ярослав Железняк.

Он уточнил, что еще 18 июля президент Украины Владимир Зеленский лишил Рабиновича и Васильковского гражданства Украины своим указом №502. В связи с этим парламент проголосовал за прекращение полномочий нардепов.

Оба постановления о лишении Рабиновича и Васильковского мандатов –– №8160 и №8161 –– были зарегистрированы в Верховной Раде 28 октября.

Как рассказал Железняк, за решение по Васильковскому проголосовало 292 парламентария, по Рабиновичу –– 304.

Таким образом, в Верховной Раде в настоящее время осталось 417 народных депутатов.

Как ранее рассказывал Фокус, еще 6 октября Верховная Рада лишила депутатов Васильковского и Рабиновича должностей в парламенте. Кроме того, в тот же день с занимаемой должности сняли и нардепа Рената Кузьмина.

Напомним, сотрудники ГБР обыскали нардепов от фракции ОПЗЖ, которые незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу Украины. В результате у Вадима Рабиновича изъяли три ружья и большие суммы наличных в гривнах и долларах.