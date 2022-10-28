Рабиновича и Васильковского хотят досрочно лишить мандатов: названа причина

Ранее президент Владимир Зеленский своим указом лишил парламентариев украинского гражданства. Поэтому нардепы считают, что теперь они не могут исполнять свои обязанности.

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Парламентариев Игоря Васильковского и Вадима Рабиновича могут лишить депутатских мандатов. Соответствущие проекты внес в Верховную Раду депутат фракции "Слуга народа" Сергей Кальченко.

Кальченко предлагает лишить депутатских кресел Васильковского и Рабиновича в связи с прекращением гражданства Украины.

Почему Рабиновича и Васильковского лишают мандатов

В четверг, 6 октября, Верховная Рада лишила депутатов Васильковского и Рабиновича должностей в парламенте. Кроме того, в тот же день с занимаемой должности сняли и нардепа Рената Кузьмина.

Кроме того, ранее Рабиновича и Васильковского указом президента Украины лишили гражданства (скриншот документа опубликовал нардеп Сергей Власенко).

В законопроектах, автором которых является Кальченко, причина лишения парламентариев мандатов указана как "прекращение гражданства Украины".

Напомним, ранее сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) обыскали народных депутатов от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ), которые незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу Украины. По итогам обысков у нардепа Вадима Рабиновича изъяли три ружья и большие суммы наличных в гривнах и долларах.

Фокус также писал о том, что народный депутат Игорь Васильковский отрицал свое пьяное вождение. Правоохранители, уверяет нардеп, предложили ему "дыхнуть им в лицо", а всего из-за инцидента к нему съехались семь экипажей.