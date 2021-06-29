"У них не было алкотестера": нардеп Васильковский отрицает свое пьяное вождение (фото)

Правоохранители, уверяет нардеп, предложили ему "дыхнуть им в лицо", а всего из-за инцидента к нему съехались семь экипажей.

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Игоря Васильковского около 16:00 29 июня повторно высказался в Facebook относительно остановки своего автомобиля полицией 28 июня.

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"Хочу извиниться за свое поведение, если оно оскорбило полицейских или других граждан. Действительно, я повел себя эмоционально и отреагировал слишком бурно, за что прошу прощения", – написал он.

[ + – ] Игорь Васильковский

Нардеп добавил, что обвинения относительно управления автомобилем в состоянии опьянения не являются обоснованными. "Наверное, из-за моей эмоциональной реакции правоохранители сделали такой вывод". – написал Васильковский.

Он пообещал, что выполнит решение суда по своему делу "в полном объеме и строго по закону".

Пока же нардеп прошел "тщательное обследование" на алкоголь и наркотики. "Результаты теста будут через две недели", – сообщил он.

Сутки назад, около 18:00 28 июня, Васильковский разместил в Facebook результат медицинского освидетельствования на предмет наличия у него признаков алкогольного или иного опьянения. Вывод медики сделали отрицательный. Но издание "Думская" обратило внимание, что народный депутат прошел проверку спустя 12 часов после составления административного протокола.

Изданию "Страна" Васильковский 28 июня рассказал, что его остановили семь экипажей полиции, у которых при себе не было алкотестеров.

"Остановили меня, проверили документы и все началось просто с воздуха. Мне сказали: "Дыхните мне в лицо", я апеллировал, что давайте я дыхну, если у вас есть какие-то сомнения, но есть устройства, трубочки. Они сказали: "Нет у нас нет никаких приборов". Я спросил: "А как в лицо? У вас что детектор в носу или что"? Ну вот так оно и началось", – говорил нардеп.

О возможной реакции партии "Слуга народа" на инцидент с Васильковским в кулуарах Верховной Рады сказал первый замглавы фракции "СН" Александр Корниенко. "Если будет доказана его вина, он покинет фракцию", – заявил Корниенко.

Автомобиль Toyota Land Cruiser, которым управлял Васильковский, патрульные остановили в Одессе за нарушение ПДД в ночь на 28 июля. Полицейские заподозрили нардепа в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, так как у него была нарушена координация движений, а зрачки не реагировали на свет.

От прохождения освидетельствования в медицинском учреждении Васильковский отказался.

В итоге на нардепа были составлены административные материалы по ст.130 КУпАП, которые будут переданы в суд. Полицейские изъяли водительское удостоверение нардепа до решения суда.

В соцсетях писали, что на место приезжал начальник управления патрульной полиции Одесской области Александр Гостищев и его заместитель, которые проконтролировали процесс оформления материалов.

Напомним, 13 марта народный депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий, он же автоблогер под ником ZPSanek, припарковал свое авто, нарушив правила дорожного движения. Он припарковался в запрещенном месте "прямо под носом экипажа патрульной полиции".

12 марта глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия был уличен в нарушении правил стоянки и оплатил штраф в размере 510 гривен. Позже Арахамия пояснил, почему не задекларировал машину, которую недавно оштрафовали полицейские.