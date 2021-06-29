"У них не було алкотестера": нардеп Васильковський заперечує своє п'яне водіння (фото)

Правоохоронці, запевняє нардеп, запропонували йому "дихнути їм в обличчя", а всього через інцидент до нього з'їхалися сім екіпажів.

Депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу" Ігор Васильковський близько 16:00 29 червня повторно висловився у Facebook щодо зупинки свого автомобіля поліцією 28 червня.

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"Хочу перепросити за свою поведінку, якщо вона образила поліцейських або інших громадян. Справді, я повів себе емоційно та відреагував занадто бурхливо, за що прошу вибачення", — написав він.

[ + – ] Ігор Васильковський

Нардеп додав, що звинувачення щодо керування автомобілем у стані спʼяніння не є обґрунтованими. "Напевно, через мою емоційну реакцію правоохоронці зробили такий висновок". — написав Васильковський.

Він пообіцяв, що виконає рішення суду у своїй справі "в повному обсязі і строго за законом".

Поки ж нардеп пройшов "ретельне обстеження" на алкоголь і наркотики. "Результати тесту будуть через два тижні", — повідомив він.

Добу тому, близько 18:00 28 червня, Васильковський розмістив у Facebook результат медичного огляду на предмет наявності в нього ознак алкогольного чи іншого спʼяніння. Висновок медики зробили негативний. Але видання "Думська" звернуло увагу, що народний депутат пройшов перевірку через 12 годин після складання адміністративного протоколу.

Виданню "Країна" Васильківський 28 червня розповів, що його зупинили сім екіпажів поліції, у яких при собі не було алкотестерів.

"Зупинили мене, перевірили документи і все почалося просто з повітря. Мені сказали: "Дихніть мені в обличчя", я апелював, що давайте я дихну, якщо у вас є якісь сумніви, але є пристрої, трубочки. Вони сказали: "немає в нас немає ніяких приладів". Я запитав: "А як в обличчя? У вас що детектор у носі або що"? Ну ось так воно і почалося", — говорив нардеп.

Про можливу реакцію партії "Слуга народу" на інцидент з Васильковським у кулуарах Верховної Ради сказав перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко. "Якщо буде доведена його вина, він покине фракцію", — заявив Корнієнко.

Автомобіль Toyota Land Cruiser, яким керував Васильковський, патрульні зупинили в Одесі за порушення ПДР в ніч на 28 липня. Поліцейські запідозрили нардепа в управлінні транспортним засобом у стані спʼяніння, оскільки в нього була порушена координація рухів, а зіниці не реагували на світло.

Від проходження огляду в медичній установі Васильковський відмовився.

У підсумку на нардепа були складені адміністративні матеріали за ст. 130 КУпАП, які будуть передані в суд. Поліцейські вилучили водійське посвідчення нардепа до рішення суду.

У соцмережах писали, що на місце приїжджав начальник управління патрульної поліції Одеської області Олександр Гостіщев і його заступник, які проконтролювали процес оформлення матеріалів.

Нагадаємо, 13 березня народний депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький, він же автоблогер під ніком ZPSanek, припаркував своє авто, порушивши правила дорожнього руху. Він припаркувався в недозволеному місці "прямо під носом екіпажу патрульної поліції".

12 березня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія був викритий у порушенні правил стоянки й оплатив штраф у розмірі 510 гривень. Пізніше Арахамія пояснив, чому не задекларував машину, яку нещодавно оштрафували поліцейські.