Рабіновича та Васильковського хочуть достроково позбавити мандатів: названо причину

Раніше президент Володимир Зеленський своїм указом позбавив парламентаріїв українського громадянства. Тому нардепи вважають, що тепер вони не можуть виконувати своїх обов'язків.

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Парламентаріїв Ігоря Васильковського та Вадима Рабіновича можуть позбавити депутатських мандатів. Відповідні проєкти вніс до Верховної Ради депутат фракції "Слуга народу" Сергій Кальченко.

Кальченко пропонує позбавити депутатських крісел Васильковського та Рабіновича у зв'язку із припиненням громадянства України.

Чому Рабіновича та Васильковського позбавляють мандатів

У четвер, 6 жовтня, Верховна Рада позбавила депутатів Васильковського та Рабіновича посад у парламенті. Крім того, того самого дня з посади зняли і нардепа Рената Кузьміна.

Крім того, раніше Рабіновича та Васильковського указом президента України позбавили громадянства (скриншот документа опублікував нардеп Сергій Власенко).

У законопроєктах, автором яких є Кальченко, причину позбавлення парламентаріїв мандатів вказано як "припинення громадянства України".

Нагадаємо, раніше співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) обшукали народних депутатів від фракції "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ), які незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України. За підсумками обшуків у нардепа Вадима Рабіновича вилучили три рушниці та великі суми готівки у гривнях та доларах.

Фокус також писав про те, що народний депутат Ігор Васильковський заперечував своє п'яне кермування. Правоохоронці, запевняє нардеп, запропонували йому "дихнути їм в обличчя", а через інцидент до нього з'їхалися сім екіпажів.